¡Se rinde! «El Mayo» Zambada acepta cadena perpetua en EE. UU. a cambio de dos condiciones

Resumen: Los abogados de narcotraficante "Mayo" Zambada dejaron claro que su cliente se declaró culpable siendo plenamente consciente de que la consecuencia legal y directa sería la cadena perpetua

Minuto30.com .- El histórico y escurridizo líder del Cartel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, ha decidido dejar de luchar contra la justicia estadounidense. A través de un escrito presentado este lunes por su equipo de defensa, el narcotraficante mexicano confirmó que acepta la pena máxima.

El documento fue entregado directamente en el escritorio del implacable juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York (el mismo juez que condenó a su exsocio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán).

Una rendición total, pero con dos condiciones

Los abogados de Zambada dejaron claro que su cliente se declaró culpable siendo plenamente consciente de que la consecuencia legal y directa sería la cadena perpetua. En el escrito, enfatizan que el capo no está solicitando una reducción de pena en la actualidad, ni lo hará en el futuro.

Sin embargo, a cambio de esta rendición sin trabas, la defensa elevó dos solicitudes fundamentales al tribunal sobre las condiciones de su encierro:

Evitar una cárcel de máxima seguridad (las conocidas como Supermax). Garantizar atención médica especializada y constante para tratar su deteriorado estado de salud durante el cumplimiento de su condena.

«Desde su llegada a Estados Unidos hace casi dos años, Zambada manifestó su intención de declararse culpable y evitó litigar el caso», señala el documento, destacando que el capo no presentó mociones previas al juicio, lo que le ahorró una gran cantidad de tiempo y recursos financieros al sistema judicial estadounidense.

La traición que originó su caída

Este inminente cierre judicial revive el cinematográfico y polémico episodio que llevó a ‘El Mayo’ a suelo estadounidense el 25 de julio de 2024.

Según ha admitido la propia justicia de EE. UU. y la defensa del narcotraficante, Zambada no se entregó voluntariamente en ese momento. Fue víctima de un engaño orquestado por Joaquín Guzmán López (hijo de ‘El Chapo’), quien lo trasladó por la fuerza en una aeronave privada hasta un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, en la frontera con Nuevo México, para entregarlo directamente a las autoridades federales.

El destino definitivo de ‘El Mayo’ se sellará el próximo 20 de julio, fecha fijada para la audiencia de lectura de sentencia. Ese día, el juez Cogan determinará la condena final y emitirá sus recomendaciones formales al Buró Federal de Prisiones sobre el centro penitenciario donde el narcotraficante pasará el resto de sus días.

Actualmente, «El Mayo» está recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York; mismo lugar en el que se encuentra el dictador Nicolás Maduro.