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Resumen: La Alcaldía de Medellín finalizó la evacuación humanitaria de 73 viviendas en El Jardín, Manrique, identificadas con alto riesgo de avenida torrencial. Durante el proceso, 14 familias fueron trasladadas temporalmente a hoteles y otras optaron por autoalbergues. El Distrito continuará acompañando de manera individual a los hogares para orientarlos hacia alternativas habitacionales más seguras.

Tras meses de intervención, termina evacuación de 73 viviendas en zona de riesgo de Manrique

La Alcaldía de Medellín dio por terminada la evacuación humanitaria de 73 viviendas del sector El Jardín, en la comuna 3-Manrique, luego de que estos inmuebles fueran identificados dentro de una zona con alto riesgo de avenida torrencial.

La intervención comenzó en abril, después de una emergencia registrada en el sector que dejó un niño de cinco años muerto y una persona lesionada. Desde entonces, equipos técnicos y sociales del Distrito realizaron más de 20 recorridos territoriales, jornadas de sensibilización y espacios de diálogo con los habitantes para explicar las condiciones de riesgo y las medidas necesarias.

Según la Administración Distrital, más de 300 funcionarios y profesionales participaron en las labores, con la articulación de más de 20 entidades e instituciones, entre ellas el DAGRD, Isvimed, las secretarías de Inclusión Social y Familia, Salud, Medio Ambiente y Seguridad y Convivencia, además de la Policía Nacional, Personería e ICBF.

Acompañamiento durante la evacuación

El proceso incluyó diferentes ayudas para facilitar la salida de los hogares y atender las necesidades de las familias.

El secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó que la intervención contó con la articulación de más de 20 entidades de la Administración Distrital y el acompañamiento de la Policía Nacional.

“Ya finalizamos la intervención de evacuación humanitaria, un proceso en el que articulamos a más de 20 entidades de la administración distrital y contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional para brindar una atención integral a las familias”, indicó.

Velásquez señaló que el proceso también contempló atención en salud, alternativas de alojamiento y apoyo para el traslado y almacenamiento de enseres.

Durante la intervención, 14 familias fueron ubicadas temporalmente en hoteles, mientras otras optaron por autoalbergues.

Para movilizar las pertenencias, la Subsecretaría de Espacio Público dispuso 100 unidades y 10 vehículos operativos. También fueron entregados kits de aseo, elementos para dormir y paquetes alimentarios.

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La atención incluyó a los animales de compañía: dos mascotas fueron trasladadas a guarderías mientras sus familias adelantaban el proceso.

El riesgo que motivó la salida

La emergencia del 3 de abril ocurrió luego de un aumento súbito del caudal de las quebradas La Mansión y La Máquina, lo que provocó el ingreso de agua a viviendas del sector.

A partir de este hecho, la Administración Distrital adelantó los recorridos y actividades con los habitantes para explicar la situación y las razones por las que se requería la evacuación.

El proceso continuará con cada hogar

La finalización de la evacuación no representa el cierre de la atención a las familias. La Alcaldía señaló que ahora se realizará un seguimiento individual para identificar las necesidades de cada hogar y orientar las alternativas disponibles.

Entre las opciones se encuentra el Subsidio Distrital de Arrendamiento Temporal, además de otras alternativas habitacionales de acuerdo con la situación particular de cada familia.

“Que termine la evacuación no significa que termine el acompañamiento. Ahora continuaremos trabajando de manera individual con cada familia, entendiendo sus necesidades y buscando alternativas que les permitan avanzan hacia mejores condiciones de vida, bienestar y seguridad», señaló Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial.

La Administración Distrital indicó que continuará haciendo seguimiento a las familias evacuadas.