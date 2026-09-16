Resumen: Alcalde de Medellín exige medida de aseguramiento e imputación contra Daniel Quintero por el presunto robo a la ciudad.

‘Que nadie pase de agache’: la advertencia de Fico Gutiérrez en medio del caso Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió en rueda de prensa al avance del proceso judicial contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, imputado por la Fiscalía en el marco del presunto entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

«Ya no hay duda, por si alguien todavía la tenía, de que estos delincuentes robaron a Medellín durante cuatro años», afirmó el mandatario.

Gutiérrez recordó que Miguel Quintero fue imputado el pasado lunes por la Fiscalía y que el proceso continua, en el que el ente acusador solicitaría medida de aseguramiento en su contra.

El alcalde señaló además que la Alcaldía, como representante de las víctimas, pidió que también se solicite medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega, a quien se refirió como alguien que «posaba» de empresario.

«Aparece ya mencionado en los expedientes del robo Ecopetrol. Está la misma gente que se robó también Ecopetrol», advirtió.

El mandatario reveló que van 59 personas imputadas por corrupción, incluyendo al exalcalde Daniel Quintero, quien se encuentra en etapa de juicio.

Sobre el caso conocido como Aguas Vivas, que también involucra al exmandatario, Gutiérrez fue enfático: «Es mentira que se haya caído su proceso de Aguas Vivas. No le crean, no le crean nada. Va para la cárcel también».

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El alcalde cuestionó por qué Daniel Quintero no ha sido vinculado formalmente al caso de su hermano, pese a que, según dijo, fue quien facilitó el presunto desfalco.

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«Le entregó una entidad a su hermano para que la robara. Le entregó el Área Metropolitana, le entregó Metroparques», sostuvo, y agregó que el exalcalde «debe estar imputado también por este caso y por todos».

Insistió en que todos los procesos deberían unificarse en un macrocaso liderado por la Fiscalía, «donde hay unos determinadores desde arriba de las cabezas, comenzando por el exalcalde, pero es mucha gente».

Gutiérrez advirtió también sobre funcionarios que, según afirmó, habrían sido nombrados en cargos directivos de alto nivel a nivel nacional durante el gobierno de Gustavo Petro, pese a estar presuntamente vinculados con el saqueo a Medellín.

Por último, hizo un llamado a que «nadie pase de agache» en las investigaciones que se adelantan.

El proceso contra los hermanos Quintero avanza en medio de varios frentes judiciales. Además de la imputación a Miguel Quintero, la Fiscalía adelanta el juicio contra Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas, relacionado con el reconocimiento de más de $40.000 millones por un predio en El Poblado, proceso en el que una jueza había declarado la nulidad de las imputaciones contra los 13 procesados, decisión actualmente en apelación.

A esto se suma la denuncia del alcalde Federico Gutiérrez sobre presuntas amenazas contra testigos que colaboran con la Fiscalía bajo principio de oportunidad. El alcalde ha insistido en que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería unifiquen todos los procesos en un solo macrocaso, al considerar que responden a una misma estructura de corrupción con mando centralizado.

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