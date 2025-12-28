Menú Últimas noticias
    ¡Tras las rejas! Judicializan al presunto asesino del coronel Rafael Granados en Popayán

    El sospechoso no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Tras las rejas! Judicializan al presunto asesino del coronel Rafael Granados en Popayán
    Foto: Fiscalía.
    ¡Tras las rejas! Judicializan al presunto asesino del coronel Rafael Granados en Popayán

    Resumen: La Fiscalía judicializó a Jean Pool Sánchez, presunto autor del asesinato del coronel Rafael Granados en Popayán. El investigado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. La captura se realizó en Jamundí con apoyo del CTI, la Policía y el Ejército.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras varias semanas de investigación, la Fiscalía General de la Nación logró judicializar a Jean Pool Sánchez, señalado como el responsable del homicidio del teniente coronel del Ejército Nacional Rafael Granados Rueda, ocurrido el pasado 27 de noviembre en Popayán, Cauca.

    De acuerdo con las indagaciones, la víctima se encontraba conduciendo su vehículo cuando fue interceptada y atacada con un arma de fuego por Jean Pool, quien se desplazaba en una motocicleta acompañado de otra persona. El oficial fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

    Las pesquisas de la Fiscalía, que incluyeron revisión de videos de cámaras de seguridad y otras técnicas de policía judicial, revelaron que el presunto asesino habría esperado al coronel en un establecimiento de comercio, siguiendo su ruta hasta el momento del ataque. Tras disparar, Sánchez descendió de la motocicleta, se quitó el buzo y el casco, y finalmente abordó un bus intermunicipal con destino a El Bordo, Cauca, para intentar escapar.4

    Por estos hechos, la fiscalía imputó a Sánchez Gómez los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El investigado no aceptó los cargos, y un juez penal de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.

    La captura de Sánchez se realizó en Jamundí, Valle del Cauca, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército. Durante el operativo fueron incautados un arma traumática, dos teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que estarían relacionados con el crimen.

    Con esta medida, las autoridades buscan que los responsables de ataques violentos enfrenten la justicia y reforzar la protección de la ciudadanía frente a delitos de alto impacto


