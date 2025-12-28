Naufragio en el pacífico deja 4 muertos y al menos dos desaparecidos

Resumen: El balance preliminar de las autoridades es desgarrador. Hasta el momento se confirma el fallecimiento de cuatro personas. La mayor tragedia recae sobre la infancia, pues entre las víctimas se encuentran dos menores de edad

Minuto30.com .- Una profunda tristeza embarga a las comunidades del litoral Pacífico tras confirmarse una tragedia marítima ocurrida este sábado 27 de diciembre. Una embarcación que transportaba entre 30 y 40 pasajeros naufragó en aguas abiertas mientras cubría la ruta entre el puerto de Buenaventura (Valle) y el municipio de Timbiquí (Cauca).

Lo que debía ser un viaje de reencuentro familiar para el fin de año se transformó en una escena de angustia y desesperación cuando la lancha, por causas que aún son materia de investigación, perdió estabilidad y dejó a todos sus ocupantes a la deriva.

Las víctimas: Un dolor inmenso

El balance preliminar de las autoridades es desgarrador. Hasta el momento se confirma el fallecimiento de cuatro personas. La mayor tragedia recae sobre la infancia, pues entre las víctimas se encuentran dos menores de edad: una pequeña de tan solo tres meses de nacida y una niña de seis años.

Búsqueda incansable de desaparecidos

A pesar de los esfuerzos de otros navegantes que acudieron al rescate y de la intervención de la Armada Nacional, el reporte oficial indica que al menos dos personas continúan desaparecidas. Por esta razón, los organismos de socorro mantienen activos los protocolos de búsqueda y rescate, aunque se teme que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar con el paso de las horas.

Detalles de la emergencia:

Ruta: Buenaventura – Timbiquí.

Pasajeros: Entre 30 y 40 personas.

Fallecidos: 4 (incluyendo 2 menores).

Estado: Búsqueda activa de desaparecidos.

Este lamentable hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sobrecupo y las condiciones de seguridad de las embarcaciones que prestan servicio en el Pacífico, especialmente en temporadas de alto flujo de pasajeros como la actual.

Las autoridades de Capitanía de Puerto instan a los transportadores a respetar estrictamente los límites de carga y el uso de chalecos salvavidas.