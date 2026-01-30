Resumen: Un hombre de 26 años fue enviado a prisión en Medellín tras ser señalado de abusar sexualmente de su hijastra de 15 años en el barrio El Poblado. El sujeto, que habría aprovechado la confianza familiar para agredir a la menor en 2025, fue imputado por cargos de acto sexual agravado.

¡Tras las rejas! Judicializan a hombre señalado de abusar de su hijastra de 15 años en Medellín

El entorno familiar, que debería ser el lugar más seguro para una menor, se convirtió en el escenario de una pesadilla para una joven de 15 años en Medellín. Las autoridades confirmaron en las últimas horas la judicialización y envío a prisión de un hombre de 26 años, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de manera reiterada.

El engaño detrás del vínculo familiar

De acuerdo con la investigación liderada por la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), el hoy procesado aprovechó la confianza y el vínculo sentimental que mantenía con la madre de la víctima para ganar acceso a la vivienda y cercanía con la menor.

Las pruebas recaudadas por el CTI y la Policía Nacional indican que las agresiones no fueron un hecho aislado. La víctima fue sometida a múltiples vejámenes sexuales durante un periodo de dos meses, específicamente entre junio y julio de 2025.

Captura y cargos

Tras meses de seguimientos y recolección de material probatorio, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura el pasado 13 de enero en un sector del barrio El Poblado, en el sur de la capital antioqueña.

Ante la contundencia de las pruebas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó al procesado como presunto responsable de acto sexual violento y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas en calidad de agravadas debido a la relación de confianza y el inicio de las agresiones.

Ante la contundencia de las pruebas presentadas y el peligro que el sujeto representa para la víctima y la sociedad, un juez de control de garantías de Medellín dicto medida de aseguramiento en centro carcelario. El investigado deberá permanecer tras las rejas mientras avanza el proceso penal en su contra.