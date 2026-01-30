Resumen: Alias ‘Melvin’ fue enviado a la cárcel por orden de un juez, señalado como presunto responsable del homicidio de un joven de 23 años ocurrido en el occidente de Medellín. Según la investigación, la víctima fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca y el crimen estaría relacionado con un caso de hurto. Por estos mismos hechos, otras tres personas ya habían sido judicializadas y permanecen privadas de la libertad.

¡A la cárcel alias ‘Melvin’! Presunto implicado en el atroz crimen de un joven en Medellín

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Luis Fernando Aristizábal, conocido como alias ‘Melvin’, señalado como presunto responsable del homicidio de un joven de 23 años ocurrido en el occidente de Medellín. La decisión se tomó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que lo imputó por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, ambos en calidad de agravados.

El crimen se remonta al 11 de mayo de 2025, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en una zona boscosa del barrio Girardot, en Medellín. De acuerdo con la investigación, el joven presentaba 18 heridas causadas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo.

Las indagaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín de la Policía Nacional permitieron establecer que, horas antes del homicidio, la víctima se movilizaba en una motocicleta junto a otro hombre por el barrio Castilla, cuando ambos fueron interceptados por varios sujetos.

Según el material probatorio, los agresores se habrían hecho pasar por integrantes de una estructura criminal que opera en el sector y los acusaron de no pagar unos productos en una licorera, argumento con el que los retuvieron de manera violenta.

A través del análisis de cámaras de seguridad y otras labores investigativas, las autoridades lograron reconstruir que los dos hombres fueron sacados del barrio en varias motocicletas. Durante el trayecto, uno de ellos consiguió escapar, mientras que el joven asesinado fue trasladado hasta el lugar donde posteriormente fue hallado sin vida. La motocicleta en la que se movilizaban las víctimas no fue recuperada.

Por estos mismos hechos, la Fiscalía ya había logrado la judicialización de tres personas más, quienes actualmente también se encuentran privadas de la libertad. Se trata de Cristian Durango, Daniel Felipe Villa y Mateo Diossa, capturados mediante orden judicial el 25 de noviembre de 2025.

El proceso judicial continúa mientras avanzan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias del crimen y determinar la participación de cada uno de los implicados.