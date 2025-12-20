Resumen: Un hombre de 34 años fue capturado en el municipio de Bello luego de ser señalado por un presunto acto sexual abusivo contra una menor de siete años. El hecho habría ocurrido en una vivienda del barrio Santa Ana, donde el hombre realizaba un inventario inmobiliario. Tras la denuncia de la madre, la Policía intervino y dejó al capturado a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso judicial correspondiente.

¡Tras las rejas! Hombre fue detenido en Bello tras denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de 7 años

Un hombre de 34 años fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia, luego de ser señalado por un presunto abuso sexual contra una niña de siete años. El procedimiento se adelantó tras una alerta ciudadana que permitió la rápida intervención de las autoridades.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en el barrio Santa Ana, donde el hombre se encontraba realizando labores relacionadas con un inventario inmobiliario. En el inmueble reside una mujer junto a sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la madre de la menor fue alertada por su hija, quien descendió desde el segundo nivel de la vivienda y le manifestó que el adulto habría tenido una conducta de carácter sexual inapropiada. Ante esta situación, la mujer dio aviso inmediato a la Policía.

Una patrulla de vigilancia llegó al lugar y procedió con la captura del señalado, quien fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hombre deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

Actualmente, el capturado permanece bajo custodia mientras avanzan las etapas correspondientes del proceso judicial y se desarrollan las audiencias preliminares que definirán su situación legal.

La Policía Metropolitana reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y recordó la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física o emocional de los menores, con el fin de garantizar una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes.