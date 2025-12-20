Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    Inder Medellín ajusta horarios de ciclovías y programas deportivos por fin de año

    Las ciclovías del Inder y varios programas deportivos ajustan sus horarios por fin de año.

    Inder Medellín ajusta horarios de ciclovías y programas deportivos por fin de año

    Ciclovías del Inder, gimnasios y programas deportivos en Medellín tendrán cambios de horario por fin de año. Consulte fechas de cierre y regreso en 2026.

    La llegada del cierre de año traerá modificaciones en varios de los programas de recreación, actividad física y deporte que lidera el Inder Medellín.

    La Alcaldía de Medellín confirmó ajustes temporales en horarios y fechas de operación, con el objetivo de proteger el bienestar de usuarios y colaboradores, así como facilitar la planeación del regreso de actividades en 2026.

    Uno de los cambios más relevantes se dará en las ciclovías, que mantendrán su funcionamiento hasta el domingo 29 de diciembre, en corredores tradicionales como el Estadio, el Río, El Volador, Palmas, El Poblado y algunos tramos barriales.

    Estas actividades se reanudarán el primer fin de semana de enero de 2026, inicialmente en los trayectos de El Poblado, el Río y el Estadio, mientras que los demás recorridos regresarán de forma progresiva.

    En cuanto a los Puntos Activos, estos estarán habilitados hasta el 20 de diciembre y retomarán su operación el 14 de enero, mientras que las caminadas recreativas concluirán el 22 de diciembre y volverán a la agenda institucional a partir del 20 de enero del próximo año.

    Otros programas comunitarios como Canas al Aire, Sin Límites, Gimnasios al Aire Libre y Madres Gestantes también tendrán una pausa temporal.

    Según el Inder, estas iniciativas suspenderán atención durante las festividades y volverán a estar disponibles desde la tercera semana de enero, garantizando condiciones adecuadas para su desarrollo.

    La entidad reiteró que estos ajustes no significan cancelaciones definitivas, sino una reorganización habitual de fin de año. Además, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Inder Medellín, donde se publicarán actualizaciones, fechas exactas y alternativas para continuar disfrutando de espacios de recreación y movimiento en la ciudad.

    Inder Medellín ajusta horarios de ciclovías y programas deportivos por fin de año

    Foto de cortesía.

    Inder Medellín ajusta horarios de ciclovías y programas deportivos por fin de año

    Foto de cortesía.

