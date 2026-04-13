Resumen: La Gobernación de Antioquia avanza en la recuperación vial de Urabá con la instalación de dos puentes militares sobre los ríos Mulatos y San Juan, tras las lluvias de febrero. Las obras incluyen cimentaciones, montaje con apoyo del Invías y una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos, junto con acciones de atención a comunidades afectadas en el departamento.

Tras las lluvias, Urabá se levanta: así avanzan los puentes en Necoclí y San Juan de Urabá

La Gobernación de Antioquia avanza en las obras de recuperación vial en la subregión de Urabá, donde se ejecuta la instalación de dos puentes militares sobre el río Mulatos y el río San Juan, en jurisdicción de Necoclí y San Juan de Urabá, tras los daños ocasionados por las lluvias registradas en febrero.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, visitó recientemente los trabajos de cimentación adelantados en la zona, donde la administración departamental ya culminó las bases necesarias para la instalación de las estructuras metálicas, que serán instaladas con apoyo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Avanza la instalación de los puentes en Urabá

De acuerdo con la información oficial, el puente sobre el río Mulatos ya se encuentra en proceso de instalación y se proyecta que entre en funcionamiento el 23 de abril. En el caso del puente sobre el río San Juan, la Gobernación informó que este lunes finalizarán las obras de cimentación para que posteriormente el Invías continúe con el montaje.

Las estructuras tienen una longitud de 47 metros en el caso del puente sobre el río Mulatos y 39,62 metros en el río San Juan. Aunque se trata de corredores viales de carácter nacional, la Gobernación asumió la ejecución de las cimentaciones en terreno firme para permitir el avance de la intervención.

El mandatario departamental explicó que la inversión destinada a la recuperación de la infraestructura vial en Urabá asciende a cerca de 16 mil millones de pesos, recursos que han permitido atender diferentes puntos afectados por las lluvias y garantizar la conectividad en la región.

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Atención a emergencias en el departamento

En ese mismo sentido, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia ha adelantado intervenciones en corredores como Arboletes–San Pedro de Urabá, Necoclí–San Pedro, Turbo–El Tres y San Pedro–Valencia, además de la vía San Juan–Sanjuancito, esta última bajo responsabilidad municipal. A estas acciones se suman inversiones en maquinaria amarilla y labores de mantenimiento en la subregión.

Paralelamente, la Gobernación ha activado un plan de atención a emergencias que incluye la entrega de ayudas humanitarias a familias afectadas en Urabá, Bajo Cauca y el Suroeste.

A través del Dagran se han distribuido miles de kits de alimentos, aseo y colchonetas, además de apoyo complementario de entidades como la Fundación Éxito en el municipio de Arboletes.

También se han desarrollado jornadas de atención a animales de compañía por parte de la Secretaría de Ambiente y la entrega de insumos a productores agrícolas mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, como parte de las acciones integrales para mitigar el impacto de la temporada de lluvias en el departamento.

Estas intervenciones buscan no solo restablecer la movilidad en los corredores afectados por la temporada de lluvias, sino también fortalecer la respuesta institucional en las subregiones impactadas, garantizando condiciones de conectividad y atención integral para las comunidades del departamento.