Resumen: El Gobierno Nacional puso en marcha un plan para controlar la sobrepoblación de hipopótamos, con la eutanasia como medida principal. La estrategia, en la que Cornare tendrá un papel clave, busca intervenir varios ejemplares con inversión millonaria y ha generado debate por sus implicaciones ambientales y éticas.

Ni esterilización ni traslado: Gobierno activa plan de eutanasia para frenar la expansión de hipopótamos

La expansión de los hipopótamos en Colombia volvió a encender el debate ambiental, luego de que el Gobierno Nacional confirmara la implementación de un plan que incluye la eutanasia como una de las principales medidas para frenar el crecimiento de esta especie invasora.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la estrategia contempla intervenir al menos 80 animales en una primera fase. Sin embargo, su ejecución no será inmediata, ya que deberá seguir una serie de protocolos técnicos, logísticos y de bienestar animal antes de ponerse en marcha.

Cornare, actor clave en el control de la especie

En este panorama Cornare adquiere un papel determinante. Según explicó su director general, Javier Valencia González, cerca del 70 % de los hipopótamos que habitan el país se encuentran dentro de su jurisdicción, lo que posiciona a la entidad como una de las principales responsables en la implementación de las medidas de control.

Actualmente, se estima que en Colombia hay más de 200 ejemplares, una cifra que, de no intervenirse, podría crecer de forma acelerada en los próximos años. Proyecciones oficiales advierten que la población podría alcanzar los 500 individuos en 2030 e incluso superar los 1.000 en la siguiente década.

Una especie invasora con impactos ambientales

Los hipopótamos, descendientes de los ejemplares introducidos en los años 80, fueron declarados como especie exótica invasora en 2022. Su presencia ha generado afectaciones en distintos ecosistemas, especialmente en zonas del Magdalena Medio.

Entre los impactos señalados por expertos se encuentran la alteración de ríos y humedales, la contaminación del agua y el desplazamiento de especies nativas. Además, su comportamiento agresivo representa un riesgo para las comunidades que habitan cerca de estos territorios.

Las razones detrás de la eutanasia

Frente a este escenario, el Gobierno ha evaluado distintas alternativas para el manejo de la especie. No obstante, opciones como la esterilización o el traslado a otros países han sido consideradas insuficientes o poco viables, principalmente por sus altos costos y limitaciones logísticas.

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En ese sentido, la eutanasia fue planteada como una de las pocas medidas capaces de generar un impacto significativo en el corto plazo sobre el crecimiento poblacional.

La ministra (e), Irene Vélez Torres, explicó el alcance de la estrategia: “Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones para el manejo del hipopótamo en el país. Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere permiso CITES, y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación, con una destinación de más de $7.000 millones”.

Asimismo, agregó que el objetivo es intervenir al menos 33 hipopótamos cada año para reducir de manera progresiva su crecimiento.

Cómo se ejecutará el plan

El proceso contará con una inversión cercana a los 7.200 millones de pesos y se desarrollará bajo lineamientos técnicos especializados. Entre los métodos contemplados se encuentra la eutanasia química mediante inyección, aplicada por personal capacitado.

Las primeras acciones se llevarían a cabo en zonas donde se concentra la mayor cantidad de ejemplares, como áreas cercanas al río Magdalena y la Hacienda Nápoles.

Un debate abierto

La decisión ha generado posiciones encontradas tanto a nivel nacional como internacional. Mientras sectores científicos respaldan la medida por sus efectos en la protección de los ecosistemas, organizaciones animalistas han expresado su rechazo y proponen alternativas diferentes.

Por su parte, las comunidades locales también mantienen posturas divididas entre los beneficios económicos asociados al turismo y los riesgos que implica la presencia de estos animales.

El caso de los hipopótamos continúa siendo un fenómeno atípico a nivel mundial, y plantea un desafío complejo en términos de manejo ambiental, conservación y toma de decisiones frente a especies invasoras.