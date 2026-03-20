Resumen: A pesar de su arrollador éxito en la reciente consulta interpartidista, la senadora Paloma Valencia parece haber alcanzado un techo electoral del 16%, lo que la sitúa fuera de la disputa final según la última encuesta de GAD3. Los datos proyectan un escenario de segunda vuelta polarizado entre Iván Cepeda, quien lidera con un 35%, y el abogado Abelardo de la Espriella, que se consolida como el principal retador con un 21%, dejando a Valencia como una fuerza decisiva pero insuficiente para entrar en la recta definitiva por la Casa de Nariño.

Tras las consultas el resultado de las encuestas es el mismo: la segunda vuelta será entre Cepeda y de la Espriella

La carrera por la presidencia de Colombia ha dado un giro inesperado tras conocerse los últimos datos de la encuestadora española GAD3. A pesar de haber consolidado un triunfo aplastante en la reciente “Gran Consulta por Colombia”, la senadora Paloma Valencia parece haber encontrado un límite temprano en su crecimiento, dejando el escenario de una eventual segunda vuelta servido para un choque de trenes entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El fenómeno de las mayorías vs. la intención de voto

Aunque Valencia barrió en su consulta interpartidista el pasado 8 de marzo (obteniendo más del 57% de los votos de su sector y superando los 3.2 millones de sufragios), la encuesta de intención de voto para la Primera Vuelta muestra una realidad distinta. La candidata del Centro Democrático repuntó hasta el 16%, pero sigue lejos de los dos punteros que hoy parecen inalcanzables.

“Paloma Valencia ha demostrado tener la base más sólida de la derecha, pero los datos sugieren que ha tocado un techo electoral. El voto de opinión y los indecisos se están moviendo hacia opciones más polarizadas o de centro-derecha disruptiva”, analizan expertos sobre el estudio.

Los números de la Primera Vuelta (GAD3 – Marzo 2026)

Si las elecciones fueran mañana, estos serían los resultados según el Barómetro de GAD3:

Iván Cepeda (Pacto Histórico)35%

Abelardo de la Espriella (Independiente)21%

Paloma Valencia (Centro Democrático)16%

Escenarios de Segunda Vuelta: Un duelo de extremos

La verdadera noticia reside en los careos directos. La encuesta plantea que, de mantenerse la tendencia, la segunda vuelta sería una disputa entre el líder de la izquierda, Iván Cepeda, y el abogado Abelardo de la Espriella.

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En un enfrentamiento directo entre ambos, Cepeda mantiene la ventaja con un 45% frente a un 36% de De la Espriella. Sin embargo, lo que preocupa en las huestes de Valencia es que, en un escenario contra el candidato del Pacto Histórico, ella apenas lograría un empate técnico, lo que refuerza la tesis de que su crecimiento se ha estancado tras el éxito de las consultas.

Abelardo de la Espriella, por su parte, aunque bajó 5 puntos respecto a febrero (donde marcaba 26%), se consolida como el retador principal del petrismo, capitalizando un voto de derecha que parece buscar una figura externa a los partidos tradicionales.

Ficha Técnica

Empresa: GAD3 Colombia S.A.S.

Muestra: 1.200 entrevistas telefónicas a nivel nacional.

Margen de error: ±2,9% para un nivel de confianza del 95%.

Fechas de campo: 16 al 18 de marzo de 2026.

Tras las consultas el resultado es el mismo: la segunda vuelta será entre Cepeda y de la Espriella