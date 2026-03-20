Cayó ‘deshuesadero’ en pleno centro de Medellín: desarmaban carros robados bajo fachada de parqueadero

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Resumen: Desmantelan ‘deshuesadero’ en el centro de Medellín: capturan a un hombre, recuperan vehículos robados y estiman más de 20 carros desarmados.

Un operativo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional permitió desmantelar un ‘deshuesadero’ de vehículos que operaba bajo la fachada de parqueadero en el sector Prado.

En el procedimiento fue capturado un hombre de 23 años, además de la recuperación de automotores y la incautación de autopartes.

La intervención se logró tras reportes ciudadanos que alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona. A partir de esa información, las autoridades activaron un seguimiento mediante cámaras del sistema 123 y tecnología de reconocimiento de placas (LPR), lo que permitió rastrear en tiempo real el recorrido de varios vehículos.

Según la investigación, los automotores eran hurtados en sectores como Belén y Laureles, y posteriormente trasladados hasta una bodega que funcionaba como parqueadero. Allí, eran desarmados para comercializar ilegalmente sus partes.

Durante el operativo, las autoridades hallaron vehículos desmantelados, piezas mecánicas y herramientas especializadas, evidenciando un esquema criminal estructurado. Además, se estableció que al menos 20 carros habrían sido despiezados en este lugar.

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En medio del procedimiento también fueron recuperados dos vehículos que habían sido robados horas antes. Las verificaciones permitieron establecer que tenían placas alteradas y reportes activos por hurto.

Este resultado se da en un contexto positivo para la ciudad, donde el hurto de carros ha disminuido un 22%, al pasar de 189 casos en 2025 a 147 en 2026, según cifras oficiales. Comunas como Guayabal, Doce de Octubre, San Cristóbal, Castilla y Belén registran las mayores reducciones.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red criminal.

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