¡Tras la pista de varios crímenes! Capturan a alias ‘Yender’, señalado integrante del ELN

Resumen: Alias ‘Yender’ fue capturado mediante orden judicial durante una operación coordinada entre el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía. De acuerdo con las investigaciones, sería presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo del ELN y estaría relacionado con el asesinato de líderes sociales en Yondó, Antioquia, y Aguachica, Cesar. También es señalado de posibles homicidios selectivos y actividades de extorsión en el Magdalena Medio. Las autoridades consideran que la captura afecta las capacidades criminales de esta estructura en el nororiente colombiano.

Una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura por orden judicial de alias Yender, señalado de pertenecer a las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

Según las investigaciones conocidas por las autoridades, el hombre estaría relacionado con el asesinato de líderes sociales en Yondó, Antioquia, y Aguachica, Cesar, además de posibles casos de homicidios selectivos y actividades de extorsión en el Magdalena Medio.

La detención hace parte de las acciones adelantadas por las instituciones de seguridad y justicia contra las estructuras vinculadas al ELN y sus redes de apoyo en esta zona del país.

Los señalamientos contra alias Yender

La investigación que derivó en la orden judicial apunta a una presunta participación del capturado en diferentes actividades criminales atribuidas a las redes de apoyo al terrorismo del ELN.

Entre los hechos que las autoridades relacionan con alias Yender se encuentran los asesinatos de líderes sociales en Yondó y Aguachica. También estaría vinculado con homicidios selectivos y extorsiones en sectores del Magdalena Medio.

La información oficial no entrega detalles adicionales sobre las circunstancias de los homicidios, la identidad de las víctimas ni las características de los casos de extorsión. Por esa razón, esos aspectos no son incluidos en este reporte.

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Operativo entre varias instituciones

La captura fue ejecutada mediante un trabajo conjunto de tropas del Ejército Nacional, uniformados de la Policía y funcionarios del CTI de la Fiscalía.

La coordinación entre las tres instituciones permitió hacer efectiva la orden judicial contra el señalado integrante de las redes de apoyo al terrorismo del ELN.

El procedimiento se desarrolla en el marco de las operaciones de seguridad dirigidas contra estructuras armadas ilegales y sus redes de apoyo, particularmente en zonas del Magdalena Medio y el nororiente colombiano.

Un golpe a las capacidades criminales de la estructura

Tras conocerse el resultado, las autoridades destacaron que la captura contribuye a debilitar las capacidades criminales de la estructura ilegal a la que presuntamente estaría vinculado el detenido.

De acuerdo con la información oficial, las acciones de este tipo buscan afectar las actividades que puedan poner en riesgo a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en el nororiente del país.

El resultado también fue presentado por las instituciones participantes como parte de su compromiso con la protección de los habitantes de las zonas afectadas por la actividad de grupos armados ilegales.

Por ahora, alias Yender es señalado por las autoridades como presunto integrante de las redes de apoyo al terrorismo del ELN y como posible vinculado a los hechos mencionados en la investigación. Su captura se produjo mediante orden judicial y fue resultado del trabajo coordinado entre Ejército, Policía y Fiscalía.

Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes dentro del proceso judicial derivado de la captura.