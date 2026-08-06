¡Momentos de angustia en Briceño! Joven de 18 años sufrió trauma con artefacto explosivo

Resumen: Un joven de 18 años resultó herido en Briceño, Antioquia, tras sufrir un trauma con un artefacto explosivo. Debido a la complejidad de su condición, fue atendido inicialmente en el hospital del municipio y luego trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia Medellín. Durante el vuelo recibió acompañamiento médico y, al llegar, fue entregado a un centro asistencial de mayor complejidad para continuar con su atención especializada.

Un joven de 18 años resultó herido tras sufrir un trauma con un artefacto explosivo en el municipio de Briceño, Antioquia. El hecho dejó al paciente con una condición de salud de alta complejidad, por lo que requirió atención médica y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario de mayor nivel en Medellín.

Tras el incidente, el joven recibió atención inicial en la E.S.E. Hospital El Sagrado Corazón de Briceño. Sin embargo, debido a las características de su estado de salud, se hizo necesario gestionar su traslado hacia la capital antioqueña, donde podría acceder a servicios médicos especializados.

El joven fue trasladado desde Briceño hacia Medellín

Para realizar el desplazamiento se activó una evacuación aeromédica a cargo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El traslado se efectuó en un helicóptero UH-60 Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 5, en una misión desarrollada en articulación con las autoridades competentes.

Durante el vuelo, el paciente estuvo acompañado por médicos y enfermeros militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, quienes realizaron un monitoreo permanente de su estado y velaron por mantener su estabilidad durante el recorrido.

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La atención médica se mantuvo hasta la llegada a Medellín, donde el joven fue entregado al equipo médico del centro asistencial receptor, que continuaría con el manejo de su condición de salud.

Una operación para facilitar el acceso a atención especializada

El traslado permitió movilizar al paciente desde el hospital de Briceño hacia un establecimiento con un mayor nivel de complejidad, en medio de las dificultades que pueden presentarse para acceder a servicios especializados desde algunas zonas del departamento.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana explicó que sus capacidades aéreas permiten apoyar este tipo de situaciones, particularmente cuando las condiciones geográficas o de seguridad dificultan el acceso oportuno a servicios especializados de salud.

En ese sentido, la institución señaló que continuará disponiendo de sus capacidades aéreas y de su talento humano para desarrollar misiones de asistencia humanitaria, apoyar a las comunidades y atender situaciones en las que se requiera una respuesta oportuna para proteger la vida de los colombianos.