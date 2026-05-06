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Resumen: Las autoridades de Bogotá adelantan la búsqueda de los responsables de los actos vandálicos registrados contra buses e infraestructura de TransMilenio en la estación Calle 76, sobre la avenida Caracas. La Secretaría Distrital de Seguridad difundió imágenes de los presuntos implicados y pidió colaboración ciudadana para identificarlos, reiterando que las denuncias pueden hacerse de forma anónima a través de las líneas oficiales.

¡Tras la pista de los vándalos! Autoridades buscan a responsables de daños en estación de TransMilenio

Las autoridades distritales en Bogotá hicieron un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a los responsables de recientes actos de vandalismo registrados contra el sistema de transporte masivo TransMilenio, específicamente en la estación Calle 76, ubicada en la troncal de la avenida Caracas.

Según información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los hechos ocurrieron el martes 5 de mayo de 2026, cuando un grupo de personas habría atacado tanto la infraestructura de la estación como algunos buses del sistema, generando afectaciones materiales y alteraciones en el servicio.

Llamado a la ciudadanía para identificar a los responsables

Ante lo sucedido, la entidad difundió imágenes de los presuntos involucrados con el objetivo de facilitar su identificación y ubicación. Desde la administración distrital se reiteró el llamado a la colaboración ciudadana para aportar información que permita avanzar en las investigaciones.

#ATENCIÓN 🚨 Nuevos videos evidencian daños causados por encapuchados durante protestas estudiantiles en Bogotá. Se reportan afectaciones a buses de TransMilenio, estaciones del SITP y la fachada de la Universidad Sergio Arboleda. pic.twitter.com/is6sYGBqFE — ElTrino.Co (@EltrinoCo) May 6, 2026

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Las autoridades recordaron que cualquier persona que reconozca a los señalados puede comunicarse de forma anónima a la Línea de Emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen, 314 358 7212. De acuerdo con el Distrito, toda información será manejada bajo estricta reserva.

Estos son algunos de los vándalos que atentan contra los ciudadanos y contra el sistema de transporte público. Ayer lo hicieron en la troncal Caracas con calle 76. Si tiene información sobre su paradero, llame a la Línea 123 o a la Línea Contra el Crimen: 314 358 7212. pic.twitter.com/m8mUIOlRXf — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 6, 2026

El llamado se enmarca en la preocupación por la seguridad del sistema de transporte, que moviliza diariamente a miles de ciudadanos en la capital. En ese sentido, se insistió en que los actos contra la infraestructura pública no solo generan daños materiales, sino que también afectan la movilidad y la integridad de los usuarios.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana es clave para lograr la identificación y judicialización de los responsables, con el fin de prevenir nuevos hechos que afecten la convivencia y el funcionamiento del sistema.