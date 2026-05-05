Batalla campal en TransMilenio: pelea por estudiantes colados terminó con heridos

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Resumen: Batalla campal en estación de TransMilenio dejó varios heridos tras una pelea por presunta evasión del pasaje en Bogotá.

Una batalla campal se registró en una estación de TransMilenio en Bogotá, donde un procedimiento de control por presunta evasión del pago del pasaje terminó en una confrontación violenta entre personal de seguridad privada y un grupo de jóvenes.

Los hechos ocurrieron en la estación ubicada en la calle 76 con avenida Caracas, donde, según versiones preliminares, el incidente comenzó cuando vigilantes intentaron impedir el ingreso irregular de varios usuarios.

La situación escaló rápidamente y derivó en una batalla campal que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo el altercado pasó de un intercambio verbal a agresiones físicas, en medio del uso de objetos contundentes. Como resultado, varios de los involucrados resultaron lesionados, lo que obligó la intervención de personal médico y el traslado de algunos afectados a centros asistenciales cercanos.

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De acuerdo con versiones conocidas, entre los implicados habría estudiantes de instituciones educativas, lo que generó reacciones desde distintos sectores.

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Desde una universidad de la capital se manifestó rechazo por lo ocurrido y se anunció acompañamiento a los presuntos estudiantes afectados, además de la evaluación de posibles acciones legales.

Por su parte, la empresa TransMilenio indicó que el hecho se originó durante un procedimiento rutinario para controlar la evasión del pago del pasaje. La entidad señaló que el personal de seguridad estaba cumpliendo funciones operativas, aunque rechazó cualquier manifestación de violencia dentro de sus instalaciones.

Tras la confrontación, fue necesaria la intervención de la Policía Metropolitana para recuperar el control en la estación. Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas, incluyendo videos y testimonios, para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

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