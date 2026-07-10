Resumen: Las autoridades de Cali investigan una posible red dedicada al robo y comercialización de elementos de la infraestructura semafórica, luego de que al menos 18 intersecciones resultaran afectadas. Mientras avanzan las pesquisas, se mantiene una recompensa de hasta $5 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

¡Tras la pista de los ladrones! Investigan posible venta de semáforos robados de Cali en otras ciudades

Las autoridades de Cali intensificaron las acciones para esclarecer una serie de robos y actos vandálicos que han afectado la infraestructura semafórica de la ciudad durante los últimos días. Mientras avanzan las investigaciones, una de las hipótesis que se analiza apunta a que algunos de los elementos sustraídos podrían estar siendo comercializados fuera de la capital del Valle del Cauca.

La Secretaría de Movilidad confirmó que los casos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, entidades que adelantan las respectivas investigaciones para identificar a los responsables y determinar si detrás de los hechos existe una estructura dedicada al hurto de estos componentes.

Más de una decena de intersecciones resultaron afectadas

De acuerdo con el reporte oficial, al menos 18 intersecciones semafóricas presentaron daños o fueron blanco del robo de diferentes elementos durante la última semana.

Entre los puntos afectados se encuentran la carrera 23 con calle 25, la calle 70 con carrera 28G, la calle 36 con carrera 32, además de sectores como El Diamante y San Pedro. A estos casos se sumó recientemente un nuevo hecho registrado en un semáforo ubicado sobre la avenida Roosevelt con calle 34, donde fue hurtada la caja de control del dispositivo.

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Según explicó el secretario de Movilidad de Cali, coronel Sergio Javier Moncayo, los delincuentes se han llevado principalmente tarjetas electrónicas de control, cableado y luminarias, componentes indispensables para el funcionamiento del sistema semafórico.

Aunque los equipos técnicos y agentes de tránsito han logrado reparar varias de las afectaciones reportadas, algunas intersecciones todavía permanecen fuera de servicio debido a la complejidad de los daños ocasionados.

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Hipótesis apunta a posible venta de los elementos en otras ciudades

Las autoridades indicaron que una de las líneas de investigación busca establecer el destino de los componentes robados.

De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Movilidad, se analiza la posibilidad de que las piezas estén siendo comercializadas en ciudades como Pereira y Medellín. Asimismo, se investiga si en estos hechos podrían estar involucradas personas con conocimientos relacionados con labores de semaforización, ya sea en Cali o en otras regiones del país.

No obstante, el secretario de Movilidad aclaró que, por ahora, esa hipótesis hace parte del proceso investigativo y será el avance de las diligencias judiciales el que permita confirmar o descartar cualquier vínculo con una posible red dedicada a este tipo de hurtos.

El funcionario también advirtió que estos robos generan consecuencias que van más allá de la afectación al tránsito. La pérdida de tarjetas electrónicas, muchas de las cuales deben importarse, incrementa los tiempos de reparación y representa un costo adicional para la administración distrital, además de impactar la seguridad vial en los sectores donde los semáforos dejan de operar.

Con el propósito de acelerar la identificación de los responsables, las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta cinco millones de pesos para las personas que suministren información útil que permita su ubicación y captura. Entretanto, continúan los trabajos para restablecer el funcionamiento de los dispositivos afectados y evitar nuevas acciones contra la red semafórica de la ciudad.