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Resumen: Un juez de Cali condenó a John Alexis Arteaga a 20 años y 7 meses de prisión por un ataque armado contra un ciudadano extranjero ocurrido en 2020. La Fiscalía demostró que el hombre participó en la agresión en el barrio Alirio Beltrán, donde la víctima recibió varios impactos de bala y sobrevivió tras recibir atención médica. Fue declarado responsable de homicidio tentado agravado y porte ilegal de armas.

¡Le disparó 9 veces! Condenaron a más de 20 años sicario que atacó a un extranjero en Cali

Un juez de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, condenó a 20 años y 7 meses de prisión a John Alexis Arteaga, luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara su responsabilidad en un ataque armado contra un ciudadano extranjero ocurrido en 2020.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el proceso judicial, el condenado participó en un atentado contra la vida de la víctima, quien logró sobrevivir tras recibir atención médica oportuna.

El ataque ocurrió en el barrio Alirio Beltrán

Los hechos investigados ocurrieron el 24 de mayo de 2020 en el barrio Alirio Beltrán, en Cali.

Según la Fiscalía, Arteaga Hernández se movilizaba como pasajero en una motocicleta cuando ubicó al ciudadano extranjero y se acercó hasta el lugar donde se encontraba. Posteriormente, habría accionado un arma de fuego en varias ocasiones contra la víctima.

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Durante el ataque, el hombre recibió ocho impactos de bala de los nueve disparos realizados, pero logró sobrevivir gracias a la atención médica que recibió después del hecho.

Fue hallado responsable de dos delitos

Tras el desarrollo del proceso judicial, la Fiscalía logró demostrar la participación del señalado en el ataque, por lo que fue declarado responsable de los delitos de homicidio tentado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Por estos hechos, el juez impuso una condena superior a los 20 años de prisión, la cual deberá ser cumplida en un establecimiento penitenciario.

La decisión quedó en firme, por lo que el condenado deberá cumplir la pena establecida por la autoridad judicial.