¡Tras intenso combate! Ejército capturó a dos presuntos miembros de la Estructura 36 en Antioquia

Resumen: El Ejército Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la Estructura 36 durante un combate en zona rural de Gómez Plata, Antioquia. En el operativo también fueron incautadas armas, munición y dos motocicletas, como parte de las acciones para combatir a los grupos armados ilegales en el norte del departamento.

En medio de operaciones militares adelantadas en el norte de Antioquia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Estructura 36 en zona rural del municipio de Gómez Plata.

La acción se desarrolló en la vereda El Cerro, donde las unidades militares se enfrentaron con integrantes de esa estructura ilegal. Como resultado del operativo, dos personas señaladas de pertenecer al grupo armado fueron capturadas.

Además de las capturas, las tropas lograron la incautación de armamento, munición y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con las actividades delictivas de esta organización.

Incautaron armas, munición y motocicletas

Durante el procedimiento fueron decomisadas una subametralladora Mini Uzi, dos armas cortas y munición de diferentes calibres. Asimismo, las autoridades incautaron dos motocicletas que quedaron bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

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Todo el material recuperado durante la operación fue puesto a disposición de la autoridad competente, que adelantará el respectivo proceso judicial para establecer su procedencia y definir las actuaciones legales contra los capturados.

#EsNoticia | En desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, de la #CuartaBrigada, sostuvieron un combate de encuentro en la vereda El Cerro, municipio de Gómez Plata, #Antioquia, contra presuntos integrantes del GAO-r Estructura 36.… pic.twitter.com/E9vLPT2Lsy — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 17, 2026

Operaciones continúan en el norte de Antioquia

Con este resultado operacional, el Ejército Nacional aseguró que continúa desarrollando acciones para debilitar las capacidades de las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta zona del departamento.

Las operaciones hacen parte de la estrategia militar desplegada por la Cuarta Brigada para fortalecer las condiciones de seguridad en el norte de Antioquia, mediante acciones dirigidas contra los grupos armados organizados que delinquen en la región.

Las autoridades señalaron que este tipo de resultados buscan reducir la capacidad de actuación de estas organizaciones y contribuir a la protección de la población civil, así como al fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad en los municipios donde mantienen presencia.