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    Condenan a hombre que azotó a ‘Bizcocho’ por comerse un pedazo de carne

    ¿Recuerda a ‘Bizcocho’, el perrito que conmovió al país tras ser brutalmente golpeado? La justicia finalmente condenó a su agresor.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Condenan a hombre que azotó a ' Bizcocho' por comerse un pedazo de carne
    Foto de Policía de Antioquia y Gobernación de Antioquia.
    Condenan a hombre que azotó a ‘Bizcocho’ por comerse un pedazo de carne

    Resumen: Un juez condenó a 20 meses de prisión a un hombre por maltrato animal tras golpear brutalmente a su perro en Bolívar. También recibió una multa y quedó inhabilitado para tener animales.

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    Un nuevo fallo por maltrato animal fue emitido por la justicia colombiana. Un juez condenó a Fernando a 20 meses de prisión por agredir brutalmente a un perro, bautizado posteriormente como ‘Bizcocho’, en un caso que generó indignación nacional tras la difusión de un video en redes sociales durante noviembre de 2025.

    Los hechos ocurrieron en una finca del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, cuando el hombre golpeó al animal luego de que este se comiera un pedazo de carne de su almuerzo.

    En un principio, la grabación generó confusión sobre el lugar donde ocurrió la agresión, pues se aseguró que había sucedido en el departamento de Antioquia. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron que el caso se registró en territorio bolivarense.

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    La investigación fue liderada por el Grupo Especial para la Lucha contra el maltrato animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación. Según el ente acusador, el procesado aceptó el delito de «lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, en la modalidad agravada», luego de que las pruebas, entre ellas el video grabado por un vecino, demostraran la agresión.

    Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y ordenó la inhabilidad por 63 meses para adquirir, tener, cuidar o refugiar animales. Asimismo, el condenado no podrá ejercer derechos y funciones públicas durante cinco años.

    La Fiscalía aclaró que el perro sobrevivió al ataque, pese a las graves lesiones sufridas. Tras la intervención de las autoridades,  recibió atención especializada y posteriormente ‘Bizcocho’ fue entregado bajo custodia al comandante de la Policía de Antioquia, donde continuará recibiendo cuidados.

    Este caso se convirtió en uno de los episodios más representativos de maltrato animal en el país durante el último año y es considerado un precedente en la aplicación de las sanciones penales contra quienes atenten gravemente contra la integridad de los animales.

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