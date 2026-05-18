Resumen: Los dos incendios forestales registrados en el Cerro Quitasol, en Bello, fueron extinguidos completamente tras varias horas de trabajo por parte de Bomberos, el Ejército y organismos de gestión del riesgo. Luego de controlar la emergencia, autoridades ambientales iniciaron sobrevuelos con drones para evaluar las afectaciones sobre la cobertura vegetal y reiteraron el llamado a prevenir nuevos incendios en esta zona estratégica del Valle de Aburrá.

¡Tras horas de trabajo! Logran apagar por completo los dos incendios en el Cerro Quitasol

Las autoridades confirmaron la extinción total de los dos incendios forestales que se registraron en el Cerro Quitasol, en el municipio de Bello, luego de varias horas de trabajo coordinado entre organismos de socorro, personal técnico y equipos de gestión del riesgo.

La emergencia, que generó preocupación entre habitantes del norte del Valle de Aburrá por la importancia ambiental del cerro, fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello, con apoyo del Ejército Nacional y equipos especializados en prevención y atención de emergencias.

Durante la jornada, los organismos desplegaron labores de control directo sobre las llamas, enfriamiento de las áreas afectadas y verificación de posibles puntos calientes, con el fin de evitar reactivaciones del fuego en sectores de difícil acceso del ecosistema.

Tras finalizar las operaciones de extinción, personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del SIATA inició inspecciones técnicas en la zona para establecer el impacto preliminar que dejaron las conflagraciones sobre la cobertura vegetal del Cerro Quitasol.

#IncendiosEnElQuitasol A esta hora se dan por terminadas las operaciones de extinción de los dos incendios forestales reportados el día de ayer en el Cerro Quitasol. pic.twitter.com/HXQ27t1HUZ — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) May 18, 2026

Drones y sobrevuelos para medir afectaciones

Como parte de las labores posteriores a la emergencia, las autoridades ambientales realizaron sobrevuelos con drones sobre distintos puntos del cerro para identificar las áreas comprometidas por el fuego y evaluar posibles daños ecológicos.

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Estos análisis permitirán determinar cuántas hectáreas resultaron afectadas y establecer el alcance ambiental de los incendios forestales registrados en esta zona estratégica de conservación.

El Cerro Quitasol es considerado uno de los ecosistemas más importantes del municipio de Bello y del Valle de Aburrá, razón por la que las autoridades insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas emergencias.

Llamado urgente a la prevenciónaedf

Tras controlar la situación, organismos ambientales y de gestión del riesgo reiteraron las recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para disminuir el riesgo de incendios forestales, especialmente en zonas montañosas y de reserva natural.

Entre las principales advertencias se encuentra evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y abstenerse de dejar residuos como vidrio o plástico en espacios naturales, ya que estos elementos pueden favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades también pidieron reportar de manera inmediata cualquier señal de humo o conato de incendio a la línea de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Bello, habilitada para la atención de este tipo de situaciones.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas sobre las afectaciones ambientales, los organismos de socorro mantienen monitoreo preventivo en la zona para descartar nuevos focos y garantizar la estabilidad del terreno afectado por las llamas.