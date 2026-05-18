Resumen: Dos incendios forestales se registraron en el cerro Quitasol, en Bello, durante la tarde y noche del domingo, obligando a un amplio operativo de bomberos y Ejército para controlar las llamas. La Alcaldía informó que uno de los focos, ubicado en la parte alta de Niquía, fue extinguido en la mañana de este lunes, mientras continúan las labores de monitoreo y control en la montaña.

¡No paran los incendios en el Valle de Aburrá! En menos de tres horas se registraron dos emergencias simultaneas en el cerro Quitasol

La atención de organismos de emergencia se mantiene sobre el cerro Quitasol, en Bello, luego de que durante la tarde y la noche del domingo se registraran dos incendios forestales en diferentes puntos de esta montaña emblemática del norte del Valle de Aburrá.

La situación encendió las alertas entre las autoridades ambientales y de gestión del riesgo, especialmente por las condiciones climáticas asociadas al inicio de una temporada con menor intensidad de lluvias en la región metropolitana.

El primer reporte fue recibido hacia las 5:20 de la tarde del domingo 17 de mayo, cuando unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello fueron alertadas sobre una conflagración en una zona cercana al sector de La Tomatera, corredor ubicado sobre la vía hacia San Pedro de los Milagros.

Según indicaron las autoridades, el incendio fue detectado inicialmente mediante sistemas de monitoreo instalados en la montaña, lo que permitió activar rápidamente la respuesta de los organismos de socorro.

#IncendiosEnElQuitasol A esta hora continúan las labores de extinción de dos incendios forestales en el Cerro Quitasol. El trabajo operativo ha permitido controlar el flanco derecho de uno de los incendios; sin embargo, las acciones de combate continúan con una cuadrilla. pic.twitter.com/Ev28FKsJVF — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) May 18, 2026

Mientras avanzaban las labores para contener las llamas, un segundo foco fue reportado aproximadamente dos horas después en el sector de Ciudad Perdida, en la parte alta de Niquía.

La nueva emergencia obligó a ampliar el despliegue operativo y generó preocupación entre habitantes cercanos, quienes observaron durante varias horas el resplandor del fuego sobre la montaña.

Continúa incendio cobertura vegetal en el Cerro Quitasol, #BomberosBello en el lugar controlando la situación. #EnDesarrollo pic.twitter.com/Y2hyNesx50 — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) May 18, 2026

Operativos se extendieron durante la noche

Las labores de control y mitigación se desarrollaron hasta cerca de las 11:00 de la noche del domingo. Posteriormente, parte de las operaciones tuvieron que ser suspendidas temporalmente por seguridad del personal que trabajaba en terreno.

Las acciones fueron retomadas desde las primeras horas de este lunes 18 de mayo con apoyo de distintos organismos de socorro.

Actualmente, 38 unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello continúan desplegadas junto con integrantes del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional, quienes apoyan las maniobras para evitar la propagación de las llamas y avanzar en la extinción total.

De acuerdo con los reportes oficiales, uno de los avances logrados durante las últimas horas fue el control del flanco derecho de uno de los incendios.

El sargento Giovanni Galvis, del Cuerpo de Bomberos de Bello, explicó cómo se desarrolló la emergencia:

“Hacia las 5 y 20 de la tarde ingresó el primer reporte de un incendio forestal en la parte del sector La Tomatera, que tiene ingreso por la vía hacia San Pedro de los Milagros. Hacia las 7 y media de la noche se reportó el segundo incendio que se ubica en el sector de Ciudad Perdida. En ambos incendios personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra atendiendo y mitigando este incendio para frenar el avance”.

Uno de los focos ya fue extinguido

La Alcaldía de Bello informó que hacia las 8:55 de la mañana de este lunes las cuadrillas lograron controlar y extinguir el foco de incendio registrado en la parte alta de Niquía.

#IncendiosEnElQuitasol ¡Atención! Las cuadrillas que atienden el incendio en el Cerro Quitasol informan que a las 8:55 de la mañana se logró controlar y extinguir el foco de incendio registrado en la parte alta de Niquía. — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) May 18, 2026

Condiciones climáticas favorecieron las labores

Durante la mañana de este lunes, las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas presentaron una leve mejoría, facilitando parte de las labores de sofocación,

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar acercarse a las zonas afectadas y reportar inmediatamente cualquier presencia de humo o nuevos focos de calor.