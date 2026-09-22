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Resumen: Alias ‘Morcilla’ fue capturado en Suárez, Cauca, tras ser señalado de liderar actividades de explotación ilegal de recursos naturales en el sector de Minas del Socorro, dentro de los Farallones de Cali. El hombre figuraba entre los ocho más buscados por delitos ambientales en el Cauca y por información que permitiera localizarlo se ofrecían hasta $100 millones. Según las autoridades, también estaría vinculado a la Estructura Jaime Martínez.

Tras estar entre los más buscados, cayó ‘Morcilla’, señalado de mover minería ilegal en los Farallones

Un hombre señalado de participar en actividades relacionadas con la explotación ilícita de recursos naturales fue capturado por orden judicial en el municipio de Suárez, Cauca. El detenido figuraba entre los ocho más buscados por delitos ambientales en el departamento y por información que permitiera localizarlo se ofrecía una recompensa de hasta $100 millones.

El capturado es señalado de pertenecer a una red de apoyo al terrorismo de la Estructura Jaime Martínez, organización que, según las autoridades, está al servicio de alias Iván Mordisco.

La operación fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, a través del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, con apoyo de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

Lo que se conoce sobre el capturado

De acuerdo con la información de inteligencia militar, el detenido sería alias Bladimir o Morcilla, quien habría tenido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita de recursos naturales.

Las investigaciones señalan que estas actividades se habrían desarrollado entre 2019 y 2023 en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.

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Según las autoridades, las prácticas atribuidas al señalado habrían ocasionado afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales de esta zona.

Por estos hechos, alias Bladimir o Morcilla era requerido judicialmente y había sido incluido en el cartel de los ocho más buscados por delitos ambientales en el Cauca. La recompensa de hasta $100 millones buscaba obtener información que permitiera establecer su ubicación y facilitar su captura.

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Señalan afectaciones a la estructura Jaime Martínez

Las autoridades también relacionan al detenido con actividades que contribuirían al sostenimiento financiero de la Estructura Jaime Martínez.

Su captura, de acuerdo con el Ejército Nacional, afecta la capacidad de esta organización para coordinar economías ilícitas, mantener redes locales y desarrollar actividades criminales en zonas consideradas estratégicas del norte del Cauca.

El señalamiento hace parte de las investigaciones adelantadas contra la estructura y de la información de inteligencia utilizada durante la operación. La captura se realizó mediante orden judicial y el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes.

Continuará el proceso judicial

Una vez finalizaron los procedimientos correspondientes, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán continuar con el proceso relacionado con los delitos por los que era requerido.

El Ejército Nacional indicó que mantendrá operaciones coordinadas con otras instituciones para afectar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados residuales, además de adelantar acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales y a la desarticulación de redes criminales en el norte del Cauca.