Tras dura batalla contra una grave enfermedad: murió reconocido actor de ‘Emily en París’

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor francés Pierre Deny, conocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix Emily en París. El intérprete murió a los 69 años luego de enfrentar una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su estado de salud.

De acuerdo con información entregada por su entorno familiar, el actor falleció el pasado lunes 25 de mayo de 2026. Su deceso generó reacciones en la industria audiovisual, especialmente entre colegas y seguidores que destacaron su amplia trayectoria artística.

Una enfermedad que marcó sus últimos años

La causa de su muerte fue la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una afección que compromete el sistema nervioso y deteriora las funciones motoras del cuerpo. Esta enfermedad, también conocida como enfermedad de Charcot, avanza de manera progresiva y afecta la capacidad muscular de quienes la padecen.

Según el comunicado citado por medios internacionales, sus hijas describieron el proceso como un caso “repentino y grave”, lo que evidenció la rapidez con la que avanzó la enfermedad en el actor. Durante los últimos meses, Deny se mantuvo alejado de la vida pública mientras enfrentaba su condición.

La ELA se caracteriza por el debilitamiento progresivo de los músculos y la pérdida de funciones básicas del organismo, debido al daño en las neuronas encargadas del movimiento. Aunque existen estudios sobre su evolución, actualmente no cuenta con una cura definitiva.

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Una carrera de décadas en la actuación

Pierre Deny nació el 12 de julio de 1956 en Francia y desarrolló una extensa carrera en el mundo del espectáculo, participando en más de un centenar de producciones entre cine, televisión y teatro. Su trayectoria inició en escenarios teatrales en los años ochenta, antes de consolidarse en la televisión francesa.

A nivel internacional, ganó mayor reconocimiento por su papel en Emily en París, donde interpretó a Louis de Léon, un ejecutivo dentro del universo de la firma ficticia JVMA. Su personaje tuvo relación directa con otros roles de la serie, incluyendo el de Nicolas de Léon y Sylvie Grateau.

También participó en producciones como Asesinato en Cantal, Misterio en la Sorbona y la miniserie La Mantis, trabajos que reforzaron su presencia en la televisión europea.

En Francia, su rostro era habitual en producciones de la cadena TF1, donde apareció en series como Julie Lescaut, Une Femme d’Honneur y Demain Nous Appartient, consolidándose como un actor de referencia en la televisión local.

Reacciones y despedidas

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, actores y colegas del medio expresaron mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria. Entre ellos, Paul Forman, quien interpretó a su hijo en la serie de Netflix, manifestó sentirse “con el corazón roto” y resaltó el privilegio de haber compartido trabajo con él.

Otros artistas franceses también destacaron su calidad humana y profesional, describiéndolo como una persona generosa y comprometida con su oficio. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y condolencias por la pérdida del actor.

El fallecimiento de Pierre Deny ocurre en medio de la producción de la sexta y última temporada de Emily en París, lo que ha añadido un matiz de nostalgia al cierre de una etapa importante de la serie.

Su partida deja un legado en la televisión europea y en una nueva generación de espectadores que lo conocieron a través de la plataforma de streaming, donde su trabajo alcanzó alcance internacional.