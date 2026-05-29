Resumen: Más de 11.000 fanáticos llenaron el Movistar Arena para presenciar la primera fecha de Soda Stereo Ecos en Bogotá, un espectáculo que recreó la presencia de Gustavo Cerati junto a Charly Alberti y Zeta Bosio mediante tecnología digital. Durante más de hora y media, el público disfrutó de clásicos como Persiana Americana, La Ciudad de la Furia y De Música Ligera, en una noche marcada por la emoción, la nostalgia y los recordados “Gracias totales” que cerraron el show.

¡Ovaciones, lágrimas y nostalgia! Miles de fans vivieron el regreso de Gustavo Cerati con Soda Stereo en Bogotá

La noche del 28 de mayo quedó marcada en la memoria de miles de seguidores del rock en español. El Movistar Arena de Bogotá fue escenario de la primera presentación de Soda Stereo Ecos, una propuesta tecnológica que permitió reunir nuevamente sobre un mismo escenario a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, más de una década después de la muerte del legendario cantante argentino.

Alrededor de 11.000 asistentes llegaron al recinto para presenciar un espectáculo que había despertado curiosidad, expectativa y debate desde su anuncio. Familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones compartieron una misma emoción: volver a ver a Soda Stereo interpretando sus grandes éxitos.

Desde tempranas horas de la tarde, los alrededores del Movistar Arena comenzaron a llenarse de seguidores que esperaban el ingreso al recinto. Muchos buscaban ubicarse lo más cerca posible del escenario para apreciar cada detalle de la producción, especialmente la recreación digital de Cerati, eje central de la experiencia.

A las 9:00 de la noche se apagaron las luces y comenzó el espectáculo. La aparición simultánea de los tres integrantes provocó una inmediata reacción del público. La primera canción fue “Ecos”, que dio paso a clásicos como “Juegos de Seducción”, “Nada Personal” y “Hombre al Agua”.

Uno de los aspectos más destacados del show fue la tecnología utilizada para recrear al vocalista argentino. Según la producción, la representación digital fue construida a partir de grabaciones reales de conciertos y material audiovisual de diferentes giras de la banda, buscando conservar los movimientos, expresiones y esencia del artista.

Esto le podría interesar: ¡Con cuchillos y explosivos! Condenan a yihadista que planeaba masacre en concierto de Taylor Swift en Viena

Un recorrido por los grandes clásicos

Durante más de hora y media, los asistentes disfrutaron de un repertorio compuesto por algunos de los temas más emblemáticos de Soda Stereo. Canciones como “Cuando Pase el Temblor”, “Luna Roja”, “(En) El Séptimo Día”, “La Ciudad de la Furia”, “Persiana Americana”, “Zoom” y “Prófugos” fueron coreadas de principio a fin.

La producción también incorporó elementos visuales especiales. En determinados momentos del espectáculo, el público utilizó gafas 3D entregadas al ingreso para acompañar algunas de las canciones, generando una experiencia inmersiva que complementó la puesta en escena.

La emoción fue creciendo a medida que avanzaba el concierto. Muchos asistentes no pudieron contener las lágrimas al ver nuevamente la imagen de Cerati interpretando canciones que marcaron la historia del rock latinoamericano. Otros optaron por cantar, saltar y celebrar cada tema como si se tratara de una presentación original de la banda.

Un cierre cargado de emoción

El tramo final del concierto concentró algunos de los momentos más intensos de la noche. Temas como “Prófugos” y “De Música Ligera” desataron la euforia del público, que acompañó cada estrofa con fuerza.

Durante la interpretación de la última canción, Charly Alberti y Zeta Bosio sorprendieron al trasladarse a plataformas ubicadas entre los asistentes, acercándose aún más a quienes llenaron el recinto.

Al finalizar el espectáculo, Charly tomó la palabra para agradecer el recibimiento de los colombianos y pronunció una de las frases más recordadas en la historia de la banda: “Gracias totales”, provocando una nueva ovación entre los presentes.

La presentación en Bogotá fue la primera de tres fechas programadas en la capital. El proyecto Soda Stereo Ecos no solo busca rendir homenaje a la trayectoria de la agrupación argentina, sino también acercar su legado a nuevas generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de ver a Cerati sobre un escenario.

Para miles de asistentes, la noche fue mucho más que un concierto: fue un encuentro con la memoria, la música y una de las bandas más influyentes de la historia del rock en español.