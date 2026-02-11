Tras dura batalla contra el cáncer, fallece James Van Der Beek, icónico protagonista de ‘Dawson’s Creek’

Resumen: James Van Der Beek, actor estadounidense reconocido por su papel protagónico en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras enfrentar un cáncer colorrectal. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que resaltaron la valentía y dignidad con la que atravesó sus últimos días. Su partida ha generado mensajes de condolencia y homenajes en la industria del entretenimiento.

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, reconocido internacionalmente por su papel protagónico como Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek y por su participación en producciones como Varsity Blues y The Rules of Attraction. El intérprete falleció el miércoles 11 de febrero, a los 48 años, tras enfrentar un cáncer colorrectal que había hecho público en 2024.

La familia confirmó la noticia mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que resaltaron la serenidad con la que atravesó sus últimos días:

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo.”

Aunque no se han entregado detalles médicos adicionales sobre su fallecimiento, era de conocimiento público que el actor había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3. Desde entonces, compartió con sus seguidores que se encontraba en tratamiento y enfocado en su bienestar y en el de su familia.

Un ícono de la televisión juvenil

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut (Estados Unidos), Van Der Beek mostró interés por la actuación desde temprana edad. Su gran salto a la fama llegó en 1998 con el estreno de Dawson’s Creek, serie que se emitió hasta 2003 y que se convirtió en un referente del drama adolescente de finales de los años noventa.

Esto le podría interesar: “Este era nuestro sueño”: Maluma revela la fecha de lanzamiento de su canción junto a Yeison Jiménez

La producción no solo lo catapultó a la escena internacional, sino que lo consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión juvenil de su generación. El fenómeno trascendió la pantalla y construyó una base de seguidores que lo acompañó a lo largo de su trayectoria.

Una carrera diversa y una lucha pública

Tras el cierre de Dawson’s Creek, el actor continuó desarrollando su carrera en cine y televisión, alternando entre dramas y comedias, y asumiendo proyectos que le permitieron explorar distintos registros interpretativos. Su recorrido profesional evidenció constancia, versatilidad y una búsqueda permanente de nuevos desafíos.

En los últimos años, decidió hacer pública su batalla contra el cáncer colorrectal, compartiendo parte de su proceso con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia del acompañamiento familiar. Durante este tiempo, priorizó su salud y la cercanía con sus seres queridos.

Su partida ha provocado una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento en la industria del entretenimiento, donde es recordado no solo por los personajes que marcaron a toda una generación, sino también por la dignidad y la fortaleza con las que afrontó su etapa más difícil. Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron viéndolo en pantalla y en la huella que dejó tanto dentro como fuera de ella.