Resumen: Maluma anunció el estreno de la colaboración que grabó con Yeison Jiménez antes de su fallecimiento. La canción será publicada el 12 de febrero y el anuncio estuvo acompañado de un video inédito del intérprete de música popular, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales y expectativa entre sus seguidores.

“Este era nuestro sueño”: Maluma revela la fecha de lanzamiento de su canción junto a Yeison Jiménez

A un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, Maluma confirmó el lanzamiento de la colaboración que ambos artistas grabaron antes del accidente. La canción será publicada este 12 de febrero a las 7:00 p. m., según informó el cantante en sus redes sociales.

El anuncio estuvo acompañado de un video inédito en el que se observa a Jiménez escuchando y presentando el proyecto musical. En el fragmento, el intérprete de música popular se muestra entusiasmado mientras reproduce una nota de voz y anticipa lo que sería una sorpresa para sus seguidores. En la introducción del tema se escucha: “Con ustedes, su servidor Yeison Jiménez y su parcero, Maluma Baby”.

Maluma acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción: “Cómo te extrañamos hermano… Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad”. La frase fue interpretada por sus seguidores como un homenaje al vínculo artístico y personal que construyeron durante los últimos meses de 2025, cuando avanzaban en esta colaboración.

Un proyecto que no pudo estrenarse en vida

Semanas antes del accidente aéreo ocurrido el 10 de enero en zona rural de Paipa, Boyacá —tragedia en la que perdieron la vida seis personas—, Yeison Jiménez había prometido sorpresas para su segundo concierto en el estadio El Campín. Entre los invitados que sonaban con fuerza estaba Maluma, lo que habría significado la presentación en vivo de esta colaboración.

Sin embargo, la repentina muerte del cantante habría cambiado esos planes. El concierto programado para finales de enero se realizó como un homenaje póstumo, con la participación de varios colegas del género y momentos simbólicos que incluyeron recursos tecnológicos para recordar su legado.

Ahora, el tema que dejaron grabado se convierte en una especie de cierre emocional para sus seguidores y para el propio Maluma, quien días atrás se mostró en redes visiblemente afectado por la pérdida. En una transmisión en vivo, el paisa reconoció el impacto que tuvo la muerte de Jiménez en la industria y lo describió como una de las figuras más influyentes de la música regional colombiana.

El legado del ‘Hijo de Manzanares’

Con el tiempo, Yeison Jiménez pasó de ser una promesa del género a convertirse en un referente nacional. Sus conciertos en el Movistar Arena y en el estadio El Campín evidenciaron el impacto y la proyección que alcanzó dentro de la música popular.

Su fallecimiento no solo generó conmoción entre artistas urbanos y regionales, sino también entre millones de seguidores que lo mantuvieron en los listados de los más escuchados del país incluso después de su muerte.

Reacciones en redes

Tras el anuncio, las plataformas digitales se llenaron de mensajes de expectativa y nostalgia. Seguidores de ambos artistas destacaron la carga simbólica del lanzamiento y anticiparon que el sencillo podría convertirse en uno de los temas más significativos del año, tanto por su valor musical como por el contexto que lo rodea.

Aunque hasta ahora solo se conoce un breve adelanto, el fragmento deja entrever una fusión entre el estilo urbano de Maluma y los sonidos característicos de la música popular que consolidaron a Jiménez como referente del género.

Con este lanzamiento, el 12 de febrero no solo marcará la llegada de una nueva canción, sino también un momento de memoria colectiva para quienes acompañaron la trayectoria del ‘Hijo de Manzanares’ y ahora podrán escuchar una de sus últimas grabaciones junto a uno de los artistas más influyentes del país.