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Resumen: La Procuraduría convocó una reunión extraordinaria con el Inpec, la Policía y la Fiscalía para reforzar la seguridad en la cárcel La Paz de Itagüí, tras una denuncia sobre un presunto plan de fuga de internos de alto perfil. Como parte de las medidas, se fortalecerán la vigilancia, las requisas, los controles de ingreso y la seguridad perimetral mientras las autoridades verifican la información.

Tras denuncia de posible fuga de cabecillas, Procuraduría ordena reforzar la seguridad en la cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación convocó una reunión extraordinaria con autoridades judiciales y de seguridad para revisar la situación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz, en Itagüí, luego de conocerse una denuncia sobre un presunto plan de fuga que involucraría a varios internos considerados de alto perfil criminal.

Según informó el Ministerio Público, al encuentro asistieron delegados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, quienes acordaron fortalecer los esquemas de seguridad y vigilancia dentro y en los alrededores del centro penitenciario.

La convocatoria se produjo tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien aseguró haber recibido información de una fuente sobre un supuesto plan para facilitar la fuga de varios privados de la libertad.

Las autoridades reforzarán la seguridad del penal

De acuerdo con la Procuraduría, las entidades participantes asumieron compromisos para incrementar las medidas de seguridad, reforzar la custodia de las personas privadas de la libertad y verificar de manera inmediata cualquier información relacionada con posibles intentos de fuga.

El Ministerio Público señaló que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional y prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad del establecimiento.

Por su parte, el Inpec informó que las medidas fueron adoptadas por instrucción del Ministerio de Justicia, luego de las alertas conocidas públicamente sobre el presunto plan de escape.

Entre las decisiones anunciadas está el traslado de Grupos Operativos Especiales para reforzar la vigilancia y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

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Asimismo, la entidad adelanta gestiones con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad perimetral del penal y coordinar la posible instalación de un tercer anillo de seguridad con apoyo del Ejército Nacional.

Habrá más controles de ingreso y requisas

El Inpec también informó que fortalecerá los protocolos de seguridad durante las remisiones médicas y judiciales de las personas privadas de la libertad, con el fin de disminuir los riesgos asociados a posibles fugas.

Además, incrementará las requisas y los controles a vehículos, visitantes, abogados y demás personas que ingresen al establecimiento penitenciario.

La entidad igualmente recomendó a los funcionarios reforzar las medidas de autoprotección durante los cambios de turno y en sus desplazamientos hacia y desde el centro de reclusión, mientras se mantienen activos los protocolos de prevención.

La alerta motivó la reunión extraordinaria

Según la denuncia presentada por Alejandro De Bedout, una fuente le advirtió sobre un presunto plan de fuga masiva que contaría con apoyo externo, incluyendo recursos logísticos para facilitar la salida de varios internos recluidos en la cárcel de Itagüí.

En la información entregada a la Fiscalía fueron mencionados alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Albert’ y ‘Naranjo’, señalados como cabecillas de estructuras criminales con presencia en el Valle de Aburrá.

Tras conocer la denuncia, el presidente del Concejo solicitó a las autoridades verificar la información y adoptar medidas urgentes para evitar cualquier posible fuga. En respuesta, la Procuraduría convocó la mesa extraordinaria de seguridad, en la que las entidades competentes acordaron reforzar la vigilancia mientras avanzan las verificaciones sobre la alerta.