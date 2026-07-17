¡Alerta en Itagüí! Investigan coloración verde en quebrada Doña María

Resumen: La quebrada Doña María presentó una inusual coloración verde en Itagüí. Habitantes piden a las autoridades investigar el presunto caso de contaminación y determinar su origen.

La quebrada Doña María es motivo de preocupación entre los habitantes del sector de Ditaires, en Itagüí, luego de que durante varios días el afluente presentara una inusual coloración verde.

La comunidad advierte sobre un posible caso de contaminación y solicita la intervención de las autoridades ambientales para establecer qué está ocurriendo.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el cambio en el color del agua se ha observado durante el transcurso de la semana. Fotografías y videos compartidos por residentes muestran el aspecto del afluente, lo que ha generado inquietud entre quienes viven en la zona y utilizan este corredor hídrico como referente ambiental del municipio.

Ante esta situación, los habitantes manifestaron que el fenómeno podría estar relacionado con un presunto vertimiento de sustancias químicas o industriales. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme el origen de la coloración ni las causas de este hecho.

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Por ello, la comunidad hizo un llamado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a la Alcaldía de Itagüí para que adelanten una inspección técnica en el tramo afectado de la quebrada Doña María.

Mientras avanzan las verificaciones, la comunidad espera una respuesta oportuna de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y, de ser necesario, adoptar las medidas correspondientes para proteger este recurso hídrico.

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