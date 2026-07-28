Tras de gordo, hinchado: este ladrón cogió a cantaleta a su víctima que porque lo iba a denunciar

Resumen: Un intento de atraco a mano armada en una zona comercial de Coveñas (Sucre) concluyó con la captura en flagrancia de un hombre de 33 años, quien fue acorralado por la comunidad y la Policía tras amenazar a un turista con un revólver. El caso cobró relevancia pública por la insólita actitud del sospechoso, quien, mientras permanecía inmovilizado por las autoridades, increpó al afectado exigiéndole que no lo denunciara bajo el argumento de que ya le había regresado sus pertenencias y que "no le había pasado nada". El implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por porte ilegal de armas de fuego y tentativa de hurto.

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Lo que pretendía ser un atraco a mano armada por parte de un ladrón en el municipio costero de Coveñas, Sucre, dio un giro imprevisto tras la rápida reacción de los habitantes y la intervención de las autoridades locales. El intento de hurto no solo fue frustrado en el sitio, sino que desencadenó una escena que se volvió viral por la descarada postura del sospechoso ante su víctima.

El hecho se desencadenó en las inmediaciones de una zona comercial del municipio balneario, cuando el individuo —identificado por las autoridades como Jonathan Baena Cuello, de 33 años— habría amedrentado a un turista utilizando un revólver calibre 38 para quitarle sus objetos personales. No obstante, la alerta inmediata de la comunidad impidió que el hombre emprendiera la huida, dejándolo acorralado hasta la llegada de la Policía Nacional.

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El momento de la detención quedó registrado en un video grabado por testigos dentro de un establecimiento. En el metraje se aprecia al sospechoso sometido por los uniformados mientras el afectado consulta a los agentes sobre el procedimiento legal para formalizar la denuncia. Fue en ese instante cuando el capturado intervino para reclamarle al ciudadano que no llevara el caso ante las autoridades.

«Yo ya le entregué todo lo suyo, ábrase y ya», se le escucha decir con severidad al ladrón detenido desde el suelo. Pese a que los agentes de policía le explicaron al turista su derecho constitucional a denunciar el delito, el aprehendido continuó justificándose al manifestar que «eso no se va a poder, si es que no le pasó nada».

Tras la captura en flagrancia, los uniformados decomisaron el arma de fuego cargada con seis cartuchos, sobre la cual el sujeto no presentó salvoconducto. El detenido fue trasladado e individualizado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, al tiempo que se evalúa su responsabilidad por la tentativa de hurto.

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