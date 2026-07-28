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    ¡José Manuel Restrepo está en Perú! Representa al Gobierno electo en la posesión de Keiko Fujimori

    José Manuel Restrepo llegó a Perú por delegación del presidente electo para asistir a la posesión de Keiko Fujimori y sostener otros temas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡José Manuel Restrepo ya está en Perú! Representará al gobierno electo en la posesión de Keiko Fujimori
    Capturas del video de X @jrestrp
    ¡José Manuel Restrepo está en Perú! Representa al Gobierno electo en la posesión de Keiko Fujimori

    Resumen: José Manuel Restrepo llegó a Lima para representar a Colombia en la posesión de Keiko Fujimori y sostener reuniones bilaterales sobre comercio e inversión.

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    El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, confirmó su llegada a Lima, Perú, donde representará al país en la ceremonia de posesión de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

    La delegación fue encomendada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien además le asignó una agenda de reuniones bilaterales enfocadas en fortalecer las relaciones internacionales.

    A través de sus redes sociales, José Manuel Restrepo informó que su visita buscará estrechar los lazos entre Colombia y otros países de la región en temas de seguridad, integración, inversión y comercio.

    Según explicó, una de las primeras actividades será una reunión con el vicepresidente de Perú para abordar asuntos relacionados con el intercambio comercial, la integración regional y el funcionamiento del gabinete de frontera entre ambos países.

    Dentro de la agenda oficial también está prevista una reunión bilateral con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que se analizarán oportunidades de cooperación en materia de inversión y comercio.

    El vicepresidente electo indicó que durante su permanencia en Lima sostendrá encuentros con otros mandatarios y representantes de gobiernos latinoamericanos.

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    Restrepo aseguró que estas actividades hacen parte de las primeras gestiones internacionales del gobierno electo de Abelardo De La Espriella y señaló que el propósito es fortalecer la presencia de Colombia en escenarios diplomáticos y económicos de la región.

    La ceremonia de posesión de Keiko Fujimori contará con la asistencia de varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Panamá, además de otras delegaciones internacionales invitadas por el nuevo Gobierno peruano.

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