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Resumen: Seis presuntos integrantes de ‘Los Buitres’ fueron capturados tras cinco meses de investigación por su presunta participación en al menos cinco hurtos de vehículos de alta gama en Bogotá. La estructura es señalada de llevarse una camioneta en la que estaba una niña de 7 años, quien fue rescatada esa misma noche. Los detenidos fueron enviados a prisión y la Policía estima que sus rentas criminales fueron afectadas en unos $200 millones mensuales.

Tras cinco meses de investigación, cayeron ‘Los Buitres’, señalados de secuestrar a una niña durante un robo

Una investigación de cinco meses permitió a las autoridades capturar a seis presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Buitres’, señalada de cometer hurtos violentos de vehículos de alta gama en diferentes sectores de Bogotá.

El operativo fue desarrollado por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades distritales. Los capturados fueron enviados a la cárcel por decisión de un juez de la República.

Uno de los hechos esclarecidos ocurrió el 6 de abril en la localidad de Suba, donde los presuntos delincuentes habrían despojado violentamente a una persona de una camioneta y escapado en ella mientras una niña de 7 años permanecía en su interior.

La menor fue localizada y rescatada esa misma noche por la Policía Nacional y posteriormente entregada a sus padres. El vehículo también fue recuperado.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la gravedad del caso: “Secuestrar a una niña es de los delitos más graves que hay. Como sociedad tenemos todos que unirnos para que haya una sanción efectiva, y cualquier delincuente que se meta con violencia y que se meta con los niños pague por eso”.

Cinco meses de investigación

Durante el proceso, las autoridades analizaron más de 100 horas de material videográfico, realizaron interceptaciones telefónicas, reconocimientos mediante álbumes fotográficos, entrevistas a víctimas y búsquedas selectivas en bases de datos.

Con estos elementos se llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en Bosa, y en Muzú, en Puente Aranda.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho Zambrano, destacó el trabajo del GAULA:

“No es únicamente hurto, es secuestro, porque lo que cometieron fue un secuestro. Fueron cinco meses de investigación en los que el GAULA desarrolló todas sus capacidades técnicas y humanas para que este caso no quedara impune”.

Según la investigación, ‘Los Buitres’ habrían participado en al menos cinco hurtos bajo esta modalidad.

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Así operaban ‘Los Buitres’

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Las autoridades establecieron que los presuntos integrantes de la organización realizaban labores de observación y seguimiento a sus posibles víctimas para identificar sus rutinas, lugares de residencia y desplazamientos.

Luego, presuntamente las interceptaban utilizando armas de fuego para intimidarlas y, en algunos casos, las retenían temporalmente mientras se apoderaban de los vehículos.

Las camionetas de alta gama serían trasladadas a parqueaderos clandestinos, bodegas e inmuebles utilizados como centros de acopio, donde presuntamente modificaban sus sistemas de identificación para facilitar su comercialización ilegal.

Según la investigación, algunos vehículos serían enviados posteriormente hacia Norte de Santander, mientras que otros serían destinados al negocio ilegal de autopartes.

Los seis capturados

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Homero’, señalado como cabecilla de la estructura; alias ‘Costeño’, quien presuntamente cumplía funciones de coordinación; y alias ‘El Flaco’, señalado de participar directamente en algunos de los hurtos.

El secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, afirmó que alias ‘Homero’ también habría utilizado menores de edad para cometer delitos.

“alias ‘Homero’ no solo habría participado en el secuestro de la niña: también instrumentalizaba a menores de edad para cometer delitos. ¿Qué hacía este individuo en las calles? Como sociedad, no podemos seguir aplazando esta discusión: cuando se utilizan niños y se ejerce violencia para delinquir, las sanciones deben ser más severas. Los menores se protegen, no se instrumentalizan”.

En los allanamientos fueron incautados tres computadores, seis dispositivos móviles y munición.

La Policía estima que la operación permitió afectar las rentas criminales de esta estructura en aproximadamente $200 millones mensuales.

Los seis capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.