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Resumen: El hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble.

¡La habría abusado, lanzado por el balcón, alterado la escena y negó que lo hizo! Fiscalía acusa a Carlos Mario por el feminicidio de Ana María

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Mario Rodríguez Rosas, señalado del crimen de su compañera sentimental Ana María Meza, en hechos ocurridos el 24 de enero de 2026, en un inmueble ubicado en el norte de Bogotá.

La investigación permitió establecer que ese día la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del procesado. Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión.

En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y la nariz y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió sexualmente de manera violenta y arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble.

Después de lo ocurrido, el procesado presuntamente alteró la escena para hacer creer que la mujer se había lanzado de manera voluntaria.

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La investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá da cuenta de que la víctima sostenía una relación sentimental con el hoy procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género.

Por estos hechos, Rodríguez Rosas deberá responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento.

Información publicada por la Fiscalía