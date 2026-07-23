Tras cinco días de incertidumbre, liberan a Yamit Beltrán, minero secuestrado en Caucasia

Resumen: Yamit Beltrán, minero y líder social del corregimiento de Cuturú, fue liberado luego de permanecer cinco días secuestrado tras una incursión armada en zona rural de Caucasia. Las autoridades confirmaron que se encuentra en buen estado de salud y ya está junto a su familia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Luego de cinco días de incertidumbre, Yamit Beltrán, minero y reconocido líder social del corregimiento de Cuturú, recuperó su libertad. Las autoridades de Antioquia confirmaron que el hombre ya se encuentra con sus familiares y que fue entregado en buen estado de salud.

Beltrán había sido secuestrado durante una incursión armada registrada en zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. El caso generó preocupación entre los habitantes de Cuturú, donde es reconocido por su participación en actividades comunitarias y por su vínculo con el sector minero.

Aunque las autoridades confirmaron su liberación, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que recuperó la libertad ni se ha informado oficialmente quiénes estarían detrás de su retención.

El secuestro ocurrió durante un ataque armado

Los hechos se registraron en medio de las celebraciones de la Virgen del Carmen, cuando hombres armados que, según la información conocida, serían integrantes del Clan del Golfo, llegaron al corregimiento de Cuturú en una camioneta.

Durante la incursión fue asesinado Henry Hernando Narváez, de 48 años. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue señalada por los hombres armados de presuntamente dedicarse a la venta de sustancias psicoactivas en la zona.

Tras el ataque, Yamit Beltrán fue llevado por los responsables y permaneció desaparecido durante cinco días. La situación motivó el despliegue de acciones por parte de la Fuerza Pública y las autoridades departamentales para establecer su ubicación y garantizar su regreso.

Mientras avanzaban las labores de búsqueda, familiares, amigos y habitantes del corregimiento realizaron llamados humanitarios y jornadas de oración para pedir por su liberación y el respeto de su vida.

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Habían ofrecido hasta $50 millones por información

Ante la gravedad de lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un Consejo de Seguridad extraordinario para analizar la situación de orden público en la zona.

Durante el encuentro, la Gobernación anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera ubicar a Beltrán e identificar a los responsables del secuestro y del homicidio ocurrido durante la incursión armada.

Además, la administración departamental solicitó reforzar la presencia de la Policía Nacional en el corregimiento de Cuturú, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y brindar mayor protección a la población.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación designó un equipo especializado para adelantar las investigaciones y esclarecer los hechos. Las autoridades buscan determinar los móviles del ataque e identificar a los responsables materiales e intelectuales.

Continúan las investigaciones en el Bajo Cauca

La liberación de Yamit Beltrán representa un alivio para su familia y para la comunidad de Cuturú. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación, debido a que aún no se conocen públicamente las circunstancias de su regreso ni se han informado avances sobre los posibles responsables.

Las autoridades mantienen abiertas las indagaciones relacionadas con el secuestro y el asesinato de Henry Hernando Narváez, mientras continúan las acciones para fortalecer la seguridad en esta zona del Bajo Cauca antioqueño.

El hecho ocurre en un contexto de preocupación por la presencia y las disputas entre grupos armados en la subregión, donde se han reportado enfrentamientos, desplazamientos y confinamientos que afectan a distintas comunidades rurales.