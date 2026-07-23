¡Por andar de chistoso! Gas pimienta dejó 22 estudiantes afectados en Antioquia

Resumen: El uso de gas pimienta dentro de un colegio del Oriente antioqueño dejó 22 estudiantes afectados. Todos fueron atendidos en un hospital y las autoridades investigan lo ocurrido.

Una emergencia se registró el pasado 22 de julio en una institución educativa del Oriente antioqueño luego de que, al parecer, se activara un recipiente con gas pimienta al interior de uno de los salones de clase.

El incidente dejó 22 estudiantes afectados y obligó a evacuar completamente las instalaciones mientras los organismos de socorro atendían la situación.

Los primeros reportes indicaban un menor número de lesionados; sin embargo, el Cuerpo de Bomberos confirmó posteriormente que fueron 22 los estudiantes que recibieron atención médica en el hospital del municipio.

Según las autoridades, todos presentaron síntomas como irritación, tos persistente, dificultad para respirar y, en algunos casos, vómito.

El director del centro asistencial informó que ninguno de los menores reviste gravedad y que todos fueron atendidos por afectaciones leves derivadas de la exposición al gas pimienta.

Los casos que requirieron mayor observación correspondieron a estudiantes con antecedentes de asma, aunque no fue necesario trasladar pacientes a hospitales de mayor complejidad.

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De acuerdo con los organismos de emergencia, inicialmente no fue posible establecer qué había provocado la afectación. No obstante, durante la inspección realizada en el plantel fue localizada una botella de gas pimienta, lo que permitió orientar la atención médica y avanzar en la investigación de lo ocurrido.

Las directivas de la institución activaron los protocolos de atención, mientras la administración municipal acompañó la emergencia a través de las dependencias de Educación y Salud. Además, se anunció que los padres de los presuntos estudiantes involucrados serán citados a un comité disciplinario.

Tras controlar la emergencia y verificar el estado de salud de los estudiantes, las autoridades confirmaron que las actividades académicas se reanudarán con normalidad mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades del caso.

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