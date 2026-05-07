Resumen: La justicia de Brasil dejó en firme la condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por abuso sexual, tras rechazar los recursos presentados por su defensa. El caso fue denunciado públicamente en 2018 por Thelma Fardín, quien aseguró que los hechos ocurrieron en 2009 durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. La pena se cumplirá bajo un régimen semiabierto.

¡Tras años de lucha! Condenan a actor de ‘Patito Feo’ por abuso sexual contra integrante del elenco

La justicia de Brasil ratificó la condena contra el actor Juan Darthés, recordado por su participación en la serie juvenil Patito Feo, y confirmó que deberá cumplir una pena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra la actriz Thelma Fardín, quien denunció públicamente el caso en 2018.

La decisión fue tomada por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que revisó los recursos presentados por la defensa del actor y determinó mantener el fallo emitido anteriormente.

Con esto, el proceso judicial entra en una fase definitiva, en la que ya no se volverán a debatir los hechos ni se analizarán nuevamente las pruebas, pues esos puntos fueron evaluados en instancias previas.

La denuncia de Thelma Fardín

El caso se remonta a 2009, cuando, según el testimonio de Fardín, el abuso habría ocurrido durante una gira internacional de la producción en Managua, Nicaragua. Sin embargo, fue hasta 2018 cuando la actriz decidió romper el silencio y contar públicamente lo sucedido, iniciando un proceso judicial que se prolongó durante varios años.

En el momento de los hechos, Fardín tenía 16 años y apenas iniciaba su carrera artística, mientras que Darthés, con 44 años, ya era una figura reconocida dentro del elenco y contaba con una trayectoria consolidada en la televisión.

La actriz ha señalado en distintas ocasiones que no mantenía una relación cercana con el actor, y que el vínculo entre ambos se limitaba al trabajo dentro de la producción. No obstante, tras hacer pública su denuncia, el caso se convirtió en uno de los más comentados Latinoamérica y generó un fuerte debate sobre la violencia sexual dentro de la industria del entretenimiento.

Un proceso judicial largo y con varias decisiones

El expediente atravesó distintas etapas en la justicia brasileña. En 2023, una primera decisión favoreció a Darthés por cuestiones técnicas relacionadas con la ley vigente en ese momento, lo que generó controversia y dejó el caso en un panorama incierto.

Sin embargo, en 2024 el tribunal volvió a revisar el caso y cambió el rumbo del proceso, al concluir que existían elementos suficientes para sostener la acusación. Con esa determinación, se dictó una condena de seis años de prisión.

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Posteriormente, la defensa del actor apeló nuevamente, pero los recursos fueron desestimados. Finalmente, en 2026, el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región dejó en firme la sentencia, cerrando la discusión judicial sobre el caso.

Condena en régimen semiabierto

Con la ratificación de la pena, Juan Darthés deberá cumplir la condena bajo un régimen semiabierto, lo que significa que no permanecerá recluido de manera permanente. Bajo este modelo, el actor podrá salir durante el día para trabajar o estudiar, pero deberá regresar obligatoriamente a un centro penitenciario para pasar allí las noches, cumpliendo las condiciones establecidas por la justicia brasileña.

Las autoridades también dejaron claro que en esta etapa ya no se revisarán nuevamente los elementos del caso, ya que las pruebas y los hechos fueron analizados en etapas anteriores del proceso.

Reacción de Thelma Fardín

Luego de conocerse que la condena quedó firme, Thelma Fardín se pronunció en redes sociales con un mensaje breve: «Ganamos de nuevo».

Además, publicó un video en el que habló del impacto emocional que tuvo para ella enfrentar el proceso judicial durante años y agradeció el apoyo recibido. En su mensaje expresó:

«Nosotras ganamos muchas veces, en el ’24, en el ’25, en el ’26, y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil en este juicio que fue eterno, que duró 8 años, estoy sola en mi casa, y no sé que hacer, le mando mensajes a la gente que quiero y solo me sale agradecerle».

Un caso que trascendió la televisión

Más allá del fallo judicial, el caso ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. La denuncia de Fardín se convirtió en un referente dentro de las discusiones sobre violencia sexual, especialmente en espacios laborales ligados al entretenimiento.

Aunque Patito Feo sigue siendo recordada como una de las series juveniles más populares de los años 2000, el caso volvió a poner el nombre de la producción en el centro de la conversación, esta vez por un motivo ajeno a la ficción.

Con esta decisión judicial, el caso entra en su fase final y se consolida una sentencia que durante años fue seguida de cerca por el público en distintos países de la región.