El fenómeno anime ‘Umamusume: Pretty Derby’ acelera su llegada a los cines de Colombia

Resumen: La película de anime UMAMUSUME: PRETTY DERBY – The Beginning of a New Era llegará a los cines de Colombia este 14 de mayo, llevando a la pantalla grande el exitoso fenómeno japonés de las umamusume: atletas únicas que combinan rasgos humanos y equinos. La historia se centra en Jungle Pocket, una talentosa joven que ingresa a una exigente academia con el sueño de conquistar la prestigiosa Classic Triple Crown, enfrentándose a la presión del circuito y a grandes rivales de su generación. Más allá de la adrenalina de las carreras, la cinta ofrece una emotiva narrativa sobre la perseverancia, la amistad y la superación personal, prometiendo cautivar tanto a los seguidores de la franquicia como a nuevos espectadores.

Los fanáticos del anime japonés en Colombia tienen una nueva cita en las salas de cine. El próximo 14 de mayo, la exitosa franquicia multimedia UMAMUSUME: PRETTY DERBY estrenará su esperada película, subtitulada The Beginning of a New Era. Esta entrega promete combinar la intensidad del deporte de alto rendimiento con una profunda narrativa sobre el crecimiento personal y la persecución de los sueños.

Nacida como un exitoso videojuego desarrollado por la compañía Cygames y expandida a través de la música y el anime, la saga ha consolidado una inmensa comunidad global gracias a su inusual pero cautivadora premisa: un mundo donde compiten las umamusume, atletas únicas que heredan la velocidad y características de los caballos de carreras más famosos de la historia, combinadas con una estética idol.

Una carrera por la gloria y la identidad

La película nos presenta a una nueva generación de competidoras. En el centro de la pista se encuentra Jungle Pocket, una joven y decidida corredora que ingresa a la exigente academia profesional con un único objetivo: conquistar la Classic Triple Crown, un prestigioso conjunto de tres carreras que solo se pueden disputar una vez en la vida.

Sin embargo, el talento natural no será suficiente. Jungle Pocket deberá enfrentarse a la estricta disciplina del circuito, a la inmensa presión de la competencia y, sobre todo, a formidables rivales de su propia generación, como Agnes Tachyon, cuyo potencial amenaza con dejarla atrás.

Más que una simple historia de velocidad, la cinta dirigida por Ken Yamamoto explora los desafíos emocionales de sus protagonistas. Cada carrera es una metáfora de la superación de los propios límites, resonando fuertemente con audiencias jóvenes a través de temas universales como la perseverancia, el valor de la amistad y la búsqueda de un propósito.

El anime consolida su fuerza en la taquilla

El estreno de UMAMUSUME: PRETTY DERBY – The Beginning of a New Era reafirma el excelente momento que vive la animación japonesa en las carteleras de Latinoamérica. Con una propuesta visual deslumbrante y secuencias de carrera vibrantes, la película busca atraer no solo a los fieles seguidores de la franquicia, sino también cautivar a nuevas audiencias mediante el “voz a voz” que suelen generar este tipo de producciones de alto impacto emocional.

La invitación está abierta para que el público colombiano sea testigo de cómo el esfuerzo se transforma en victoria y descubra que, en la pista de carreras como en la vida, lo más importante es encontrar la fuerza para dar el siguiente paso.

Ficha Técnica de la Película

Para los entusiastas del cine y la animación, aquí están los detalles de la producción que llegará a las salas:

Título Original: Umamusume Puritîdâbî: Shinjidai no Tobira

País de Origen: Japón

Año: 2026

Dirección: Ken Yamamoto

Género: Anime / Deportes / Drama

Duración: 107 minutos

Idioma: Japonés (Proyectada en versiones subtituladas al español)

Elenco de Voces Principales: Yuri Fujimoto (como Jungle Pocket), Sumire Uesaka (como Agnes Tachyon)