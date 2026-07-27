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Resumen: Las autoridades de Medellín reportaron una disminución en los casos de complicaciones médicas asociadas al consumo de tusi mezclado, tras la alerta epidemiológica emitida meses atrás. Aunque no se han identificado nuevos pacientes desde finales de junio, el Distrito mantendrá activa la vigilancia sanitaria y las acciones de prevención, debido a que análisis de laboratorio detectaron la presencia de sustancias como ketamina y heroína en las muestras examinadas, lo que aumenta los riesgos para la salud.

Tras alerta por amputaciones y lesiones graves, Medellín reporta caída en casos asociados al tusi

Las autoridades de salud de Medellín reportaron una reducción en los casos de complicaciones médicas relacionadas con el consumo de tusi mezclado, luego de las acciones implementadas tras la alerta epidemiológica emitida meses atrás. Aunque la situación muestra una tendencia favorable, el Distrito continuará con las labores de vigilancia e investigación debido a los riesgos que representa esta sustancia para la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el seguimiento realizado fueron investigados 20 casos de personas que presentaron graves afectaciones vasculares, un fenómeno que motivó la activación de protocolos especiales de atención y monitoreo en la ciudad.

Según el balance entregado por las autoridades, los últimos registros corresponden al mes de mayo y, desde el pasado 30 de junio, no se han identificado nuevos pacientes procedentes de Medellín con este tipo de complicaciones.

La mezcla de sustancias incrementa los riesgos para la salud

Las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que el denominado tusi analizado no tenía una composición uniforme.

Estudios realizados por el Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico y el Instituto Nacional de Medicina Legal detectaron la presencia de sustancias como ketamina y heroína en las muestras examinadas, lo que incrementa considerablemente el riesgo de sufrir complicaciones médicas severas.

Durante la alerta emitida por la Secretaría de Salud, varios pacientes presentaron lesiones en los vasos sanguíneos que comprometieron seriamente su estado de salud. Algunos requirieron hospitalización en unidades de cuidados intensivos e, incluso, en determinados casos las lesiones derivaron en amputaciones.

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Las autoridades indicaron que la mayoría de los afectados correspondían a personas entre los 18 y 35 años.

Trabajo conjunto permitió contener la situación

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La respuesta frente a esta problemática involucró a diferentes entidades del orden local y nacional.

En las acciones participaron la Secretaría de Salud de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, la SIJÍN, la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y la Policía Antinarcóticos, instituciones que coordinaron labores de vigilancia epidemiológica, investigación y análisis de laboratorio para identificar las sustancias que estaban circulando.

Según el Distrito, este trabajo articulado permitió intervenir oportunamente frente a las alertas emitidas por la red hospitalaria y contribuyó a reducir el número de nuevos casos.

Continúan las acciones de prevención

Además del componente de vigilancia, la administración distrital fortaleció las estrategias de prevención dirigidas a la comunidad.

Durante junio, la estrategia Medellín Te Quiere Saludable realizó 3.685 intervenciones enfocadas en la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Estas actividades llegaron a 55.791 personas en las 16 comunas y los cinco corregimientos del Distrito, donde se brindó información sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y las medidas para reducir posibles afectaciones.

Pese a la disminución de casos, la Secretaría de Salud informó que mantendrá activa la alerta epidemiológica y continuará desarrollando investigaciones de laboratorio para monitorear el comportamiento de esta sustancia. Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier complicación relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas.