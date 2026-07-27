Resumen: Medellín activó un Task Force internacional con apoyo de EE. UU. para combatir la explotación sexual infantil y otros delitos.

Medellín activa ‘Task Force’ para reforzar la lucha contra la explotación sexual y otros delitos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la puesta en marcha de un ‘Task Force’ internacional que busca fortalecer las capacidades de investigación y reacción contra delitos como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, narcotráfico y tráfico de armas en la capital antioqueña.

El mandatario paisa destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional, Interpol, Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y varias agencias del Gobierno de Estados Unidos, entre ellas el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), U.S. Marshals y la Oficina de Aduanas, Migración Colombia y Protección Fronteriza (CBP).

Según explicó Gutiérrez, este equipo especializado estará operativo desde el 28 de julio hasta el 10 de agosto, periodo en el que Medellín tendrá eventos de alta llegada de visitantes como Colombia Moda y la Feria de las Flores.

La estrategia busca identificar personas que puedan representar un riesgo para la seguridad de mujeres, niños y niñas que llegan o permanecen en la ciudad.

El alcalde aseguró que uno de los principales objetivos es combatir y reducir los delitos relacionados con la explotación sexual infantil, una problemática que calificó como una de las más graves por afectar a la población menor de edad.

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A través de plataformas como Angel Watch, NCMEC y las bases de datos de Interpol, las autoridades podrán identificar alertas internacionales, verificar antecedentes y anticipar riesgos. Cuando una persona genera una alerta al ingresar al aeropuerto José María Córdova, las autoridades realizan una verificación y pueden aplicar medidas como la inadmisión al país.

El mandatario resaltó que Medellín es la única ciudad no capital del mundo que cuenta con una oficina de Interpol y afirmó que la cooperación internacional permitirá fortalecer las acciones contra quienes intenten utilizar la ciudad para cometer delitos.

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