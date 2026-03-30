Resumen: El tranvía de Medellín cumple 10 años con más de 83 millones de viajes y se consolida como clave en la movilidad.

Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

El Tranvía de Ayacucho cumple una década de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte más importantes para la movilidad en la ciudad.

Desde su puesta en marcha el 31 de marzo de 2016, este medio ha permitido la realización de más de 83 millones de viajes, una cifra que refleja su impacto en la vida diaria de los ciudadanos.

Durante estos diez años, la línea T ha beneficiado principalmente a las comunas 8, 9 y 10, además de impulsar la transformación urbana del corredor de Ayacucho. Actualmente, moviliza en promedio cerca de 65.000 usuarios al día, conectando distintos sectores a través de un sistema integrado con el Metro de Medellín, los Metrocables y rutas de buses.

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El sistema cuenta con una infraestructura de 4,2 kilómetros, siete paradas y dos estaciones, además de una flota de 12 vehículos con capacidad para más de 300 pasajeros cada uno. Su diseño incluye conexiones estratégicas con líneas como la A y B del metro, así como los cables aéreos, facilitando la movilidad en zonas de difícil acceso.

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Uno de los aspectos más destacados del tranvía es su tecnología, poco común a nivel mundial, que combina neumáticos con un riel central, permitiéndole superar pendientes pronunciadas en su recorrido.

Más allá de su función como medio de transporte, el tranvía también ha contribuido a fortalecer la llamada Cultura Metro, promoviendo la convivencia entre peatones, conductores y usuarios en un sistema que comparte espacio en la vía.

En estos diez años, los tranvías han recorrido más de 5,1 millones de kilómetros, equivalente a dar más de un centenar de vueltas alrededor de la Tierra, consolidándose como un símbolo de movilidad sostenible e innovación urbana en Medellín.

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