Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

    El tranvía de Medellín cumple 10 años con más de 83 millones de viajes y se consolida como clave en la movilidad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

    Resumen: El tranvía de Medellín cumple 10 años con más de 83 millones de viajes y se consolida como clave en la movilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Tranvía de Ayacucho cumple una década de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte más importantes para la movilidad en la ciudad.

    Desde su puesta en marcha el 31 de marzo de 2016, este medio ha permitido la realización de más de 83 millones de viajes, una cifra que refleja su impacto en la vida diaria de los ciudadanos.

    Durante estos diez años, la línea T ha beneficiado principalmente a las comunas 8, 9 y 10, además de impulsar la transformación urbana del corredor de Ayacucho. Actualmente, moviliza en promedio cerca de 65.000 usuarios al día, conectando distintos sectores a través de un sistema integrado con el Metro de Medellín, los Metrocables y rutas de buses.

    Lea también: ¡Semana Santa blindada! Un despliegue de seguridad se tomó las iglesias y las calles de Medellín

    El sistema cuenta con una infraestructura de 4,2 kilómetros, siete paradas y dos estaciones, además de una flota de 12 vehículos con capacidad para más de 300 pasajeros cada uno. Su diseño incluye conexiones estratégicas con líneas como la A y B del metro, así como los cables aéreos, facilitando la movilidad en zonas de difícil acceso.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Uno de los aspectos más destacados del tranvía es su tecnología, poco común a nivel mundial, que combina neumáticos con un riel central, permitiéndole superar pendientes pronunciadas en su recorrido.

    Más allá de su función como medio de transporte, el tranvía también ha contribuido a fortalecer la llamada Cultura Metro, promoviendo la convivencia entre peatones, conductores y usuarios en un sistema que comparte espacio en la vía.

    En estos diez años, los tranvías han recorrido más de 5,1 millones de kilómetros, equivalente a dar más de un centenar de vueltas alrededor de la Tierra, consolidándose como un símbolo de movilidad sostenible e innovación urbana en Medellín.

    Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

    Foto de cortesía.

    Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

    Foto de cortesía.

    Una década sobre rieles: El tranvía de Ayacucho celebra su aniversario

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.