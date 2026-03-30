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Resumen: Medellín activa plan de seguridad para Semana Santa con drones y 600 policías. Vigilancia especial en 317 iglesias y zonas turísticas para evitar hurtos.

¡Semana Santa blindada! Un despliegue de seguridad se tomó las iglesias y las calles de Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha un robusto dispositivo de seguridad integral para proteger tanto a los feligreses que recorren las parroquias como a los miles de turistas que por estos días visitan la capital antioqueña en Semana Santa.

Con un despliegue que incluye vigilancia reforzada en 317 iglesias y 35 puntos turísticos clave, las autoridades buscan neutralizar modalidades delictivas que suelen dispararse en temporada de vacaciones, tales como el fleteo, el “cosquilleo” y el hurto a residencias.

El subsecretario operativo de Seguridad, Sebastián Acosta, confirmó que este dispositivo cuenta con el respaldo de más de 600 uniformados de la Policía Nacional, quienes están apoyados por tecnología de punta que incluye drones y patrullaje aéreo constante.

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“Aquí hay autoridad y presencia institucional. Estamos cerrándole el espacio a la delincuencia con operativos focalizados en terminales, aeropuertos y vías de ingreso”, señaló el funcionario.

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Además del control de hurtos, el plan operativo incluye una ofensiva contra la explotación de menores, delitos ambientales y la venta ilegal de alimentos, situaciones que suelen empañar la convivencia ciudadana en estas fechas.

Las comunas con mayor dinámica comercial y turística están bajo la lupa de la inteligencia policial para anticipar cualquier movimiento de estructuras criminales.

Con el monitoreo en tiempo real y la articulación entre el Ejército y la Policía, Medellín se declara lista para recibir a propios y visitantes, asegurando que la única preocupación de los ciudadanos sea cumplir con su itinerario religioso o de descanso.

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