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Resumen: Más de 10.800 estudiantes en Medellín acceden a transporte escolar en 2026, con inversión superior a $59.000 millones.

¡Que no falten al cole! Más de 10 mil estudiantes tienen transporte en Medellín

El transporte escolar en Medellín continúa siendo una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación, beneficiando en 2026 a más de 10.800 estudiantes de instituciones oficiales en la ciudad.

A través de esta estrategia, el transporte permite que niñas, niños y jóvenes lleguen de manera segura y oportuna a sus colegios, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o en sectores con menor oferta educativa, donde los desplazamientos suelen ser más largos y complejos.

Según el balance entregado por la alcaldía, el programa impacta actualmente a estudiantes de 48 instituciones educativas y tiene cobertura en todas las comunas y corregimientos. Para su ejecución, se ha destinado una inversión que supera los $59.000 millones de pesos.

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El enfoque principal de esta iniciativa está en reducir las barreras de acceso al sistema educativo y evitar la deserción escolar, facilitando la movilidad diaria de los estudiantes que enfrentan mayores dificultades para asistir a clases.

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En los corregimientos de Medellín, cerca de 4.300 alumnos hacen uso de este servicio, lo que refleja su importancia en territorios donde la dispersión geográfica representa un reto constante para las familias.

Desde las instituciones educativas destacan que este apoyo no solo facilita el traslado, sino que también contribuye a mejorar las condiciones de aprendizaje, al garantizar la asistencia continua de los estudiantes.

La estrategia hace parte de las acciones de la Alcaldía para fortalecer la permanencia educativa y brindar condiciones más equitativas en el acceso a la educación en toda la ciudad.

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