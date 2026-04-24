Concejo de Medellín convoca reunión reservada por amenazas

Resumen: Preocupación en Medellín por la seguridad de los concejales. El Concejo convocó una sesión reservada para analizar la situación y definir medidas.

Las amenazas contra concejales de Medellín y sus familias encendieron las alertas institucionales, lo que llevó a convocar una sesión reservada del Concejo Distrital este sábado 25 de abril para analizar la situación de seguridad.

La decisión fue adoptada por la Mesa Directiva de la corporación, que determinó adelantar este encuentro bajo carácter confidencial con el fin de evaluar las amenazas y definir posibles acciones que garanticen la protección de los cabildantes en el ejercicio de sus funciones.

Para esta sesión extraordinaria fueron citadas varias autoridades del orden local y nacional, entre ellas el secretario de Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Procuraduría Regional, la Unidad Nacional de Protección y la Personería de Medellín.

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El objetivo del encuentro es revisar el panorama actual y coordinar medidas que permitan fortalecer los esquemas de seguridad, en medio de las preocupaciones que han surgido por posibles riesgos contra integrantes del Concejo.

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Este tipo de sesiones no se realizaba desde hace más de una década. La última tuvo lugar en abril de 2014, cuando se abordaron problemáticas relacionadas con el control territorial de estructuras criminales en distintas zonas de la ciudad.

Las alertas sobre la seguridad de funcionarios públicos no son recientes. Desde 2025 se han conocido denuncias sobre presuntos planes en contra de dirigentes locales, lo que ha generado llamados a reforzar las medidas de protección y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Se espera que, una vez concluya la sesión, se conozcan las decisiones adoptadas para garantizar condiciones seguras en el ejercicio político y administrativo en Medellín.

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