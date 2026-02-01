Resumen: La Policía Nacional incautó 18 pichones de loro transportados como encomienda en un bus de servicio público en Antioquia. Los animales, en estado crítico por deshidratación, malnutrición y lesiones, fueron trasladados al CAV de Cornare para recibir atención y rehabilitación. Este caso se suma a 28 pichones rescatados en menos de 15 días, todos víctimas del tráfico ilegal de fauna.

¡Transportados como ‘mercancía’! 18 loritos pichones fueron rescatados en estado crítico en un bus de servicio público

Un nuevo caso de tráfico de fauna silvestre se registró en las vías del Oriente antioqueño, luego de que la Policía Nacional hallara 18 pichones de loro siendo transportados como encomienda en un bus que cubría la ruta Puerto Boyacá (Boyacá) – Doradal (Antioquia).

Los animales ingresaron al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, en El Santuario, en condiciones críticas. Según los profesionales que los recibieron, presentaban deshidratación severa, hipotermia, malnutrición, lesiones en la piel y presencia de ectoparásitos, síntomas claros de estrés y maltrato debido al transporte inadecuado.

Entre las especies incautadas se encuentran la lora frentiamarilla y la lora barbiamarilla, aves muy codiciadas por su plumaje llamativo y su capacidad de imitar sonidos. Los especialistas del CAV iniciaron de inmediato cuidados intensivos para estabilizar a los animales y dar inicio a su proceso de crianza y rehabilitación, que puede extenderse entre dos y cinco años antes de una posible reintroducción a su hábitat natural.

Con esta intervención, la cifra de pichones de loro incautados en la región en menos de 15 días asciende a 28, todos transportados mediante la misma modalidad: como encomiendas en buses de servicio público. Este patrón evidencia la persistencia de redes de tráfico de fauna silvestre en la región y la vulnerabilidad de estas especies frente a estas prácticas ilegales.

Cornare hizo un llamado a las empresas de transporte para fortalecer la revisión de encomiendas y equipaje, con el objetivo de impedir que los buses sean utilizados como medios para el tráfico ilegal de animales. Asimismo, recordó que este delito ambiental conlleva sanciones severas, que incluyen multas económicas, decomiso de los individuos, amonestación pública y la obligación de asumir los gastos de atención y rehabilitación.

Las autoridades ambientales y judiciales, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, investigan el caso para establecer responsabilidades. Por su parte, la ciudadanía fue instada a no participar en la compra, venta, transporte o tenencia de fauna silvestre y a denunciar oportunamente cualquier irregularidad al número de atención de emergencias con fauna silvestre 321 781 13 88.