Resumen: TransMilenio anunció una operación especial con rutas nocturnas desde Movistar Arena y Campín, UAN para el concierto de Luis Alfonso este 4 de octubre, esperando más de 40.000 asistentes.

TransMilenio anuncia operación especial por concierto de Luis Alfonso en El Campín

Con la expectativa de reunir a más de 40 mil personas, el concierto del intérprete de música popular Luis Alfonso en el estadio El Campín de Bogotá este sábado 4 de octubre contará con una operación especial de TransMilenio para facilitar la llegada y, especialmente, el retorno a casa de los asistentes.

TransMilenio S.A. anunció que, buscando una opción eficiente y a precios justos, la operación especial ajustará los despachos de las rutas según la demanda de usuarios.

El director técnico de BRT de TransMilenio, Jaime Monroy, recordó el éxito de operaciones previas, como la del Festival Popular al Parque.

Para la llegada al Nemesio Camacho El Campín, el sistema operará con sus 13 servicios troncales en horarios habituales, recomendando a los usuarios utilizar las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN en la troncal NQS Central.

Lo más importante se centrará en el retorno, pues el evento de música está programado para finalizar en las horas de la madrugada del domingo 5 de octubre. Para ello, TransMilenio habilitó servicios adicionales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

Las rutas especiales tendrán destinos hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.

