¡Detallazo de Westcol! El streamer sorprendió a Karina García con una cena exclusiva y encendió las redes

La creadora de contenido Karina García, quien recientemente alcanzó los cinco millones de seguidores en Instagram, celebró este logro con una velada especial junto al streamer paisa Westcol. El encuentro, transmitido en vivo y acompañado de un despliegue lleno de rosas y un menú exclusivo, se convirtió en tema de conversación y desató nuevas especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

La noche estuvo marcada por un ambiente romántico: un restaurante decorado con rosas rojas en forma de “5M” y un menú que incluyó un costoso corte de carne angus beef recubierto en láminas de oro de 24 quilates. Durante la transmisión, los dos creadores de contenido compartieron risas, anécdotas y reflexiones personales.

Karina aprovechó para contar detalles íntimos de su pasado, recordando cómo trabajó desde muy joven vendiendo chuzos en su pueblo y atendiendo en una panadería. Entre bromas y recuerdos, Westcol destacó su resiliencia: “Es una mujer berraca que ha enfrentado todo con actitud”, expresó.

Rumores que no paran

La cercanía entre los dos, evidente durante la transmisión, encendió los comentarios en redes sociales. Muchos seguidores compararon los gestos de Westcol con la relación pasada de Karina con el cantante Andrés Altafulla, con quien recientemente confirmó su ruptura.

“Westcol hizo en una noche lo que Altafulla no en meses”, “Eso es lo que Karina merece” o “Altafulla, por eso te dejaron”, fueron algunos de los mensajes más compartidos por internautas, quienes no tardaron en tomar partido en la conversación.

Los rumores se intensificaron luego de que una emisora asegurara que Karina habría aparecido “de manera encubierta” en un stream del creador de contenido mientras su expareja estaba en Venezuela. Sin embargo, Westcol desmintió esa versión en vivo, calificándola como “la mayor estupidez del mundo”. Karina, por su parte, se mostró molesta por la viralización de imágenes falsas y pidió frenar la difusión de especulaciones.

A pesar de las habladurías, ambos insistieron en que su relación se basa en una amistad sólida y en el apoyo mutuo que se han dado durante sus carreras. De hecho, Westcol explicó que la cena fue pensada como un detalle previo a la participación de Karina en Stream Fighters 4, evento en el que la creadora se prepara para competir con disciplina.

Aunque ninguno confirmó una relación, la complicidad en la transmisión, las bromas y la cercanía evidente reforzaron la percepción de que entre Karina y Westcol podría estar naciendo algo más que amistad. Cada aparición conjunta de los creadores de contenido desata tendencia en redes y mantiene a sus seguidores atentos a cada movimiento.