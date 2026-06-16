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Resumen: Bogotá ampliará el horario de TransMilenio los días 17 y 23 de junio para facilitar el regreso de los hinchas tras los partidos de la Selección Colombia.

TransMilenio extenderá su horario por los partidos de la Selección Colombia

La Alcaldía de Bogotá anunció cambios temporales en la operación de TransMilenio para facilitar la movilidad de los ciudadanos durante los partidos de la Selección Colombia programados para los días 17 y 23 de junio.

La medida fue confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que el TransMilenio extenderá parte de su operación nocturna con el objetivo de apoyar las actividades comerciales relacionadas con los encuentros deportivos y garantizar alternativas de regreso para los aficionados.

Según la alcaldía, varias rutas funcionarán con horario ampliado hasta la medianoche, teniendo en cuenta que los compromisos deportivos finalizarán cerca de las 11:00 p. m.

El subsecretario de Movilidad, Jhon González, detalló que el plan contempla extensiones operativas principalmente entre las 11:00 p.m. y las 11:45 p.m., tanto en el componente troncal como en el zonal del sistema.

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Dentro de las estaciones priorizadas se encuentran Campín y Museo Nacional, puntos donde se espera una alta concentración de personas debido a las actividades asociadas a los partidos.

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Para estas zonas se dispondrán servicios especiales y refuerzos operativos que permitan atender la demanda de usuarios al finalizar los encuentros.

La estrategia también incluirá apoyo en sectores donde estarán ubicadas las denominadas fan zones, entre ellas Fontanar del Río y Tunal. Allí se reforzará la oferta de rutas zonales para facilitar los desplazamientos de corta distancia de quienes asistan a las actividades programadas.

Las autoridades precisaron que estos servicios adicionales están diseñados principalmente para recorridos dentro de las diferentes localidades y no para trayectos extensos a través de la ciudad.

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