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Resumen: La Federación Colombiana de Fútbol presentó oficialmente “La Casa de la Sele”, una red nacional de fanzones que reunirá a más de 250.000 aficionados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Miami para vivir el Mundial con pantallas gigantes y experiencias culturales, acompañada por el movimiento musical “La Barra Incondicional”, creado junto a Carlos Vives para unir al país. La entrada a los espacios en Colombia será gratuita mediante dinámicas con patrocinadores y aliados, entre los cuales destaca Minuto30 como medio aliado oficial, plataforma que entregará 500 boletas a sus seguidores para garantizar que nadie se pierda la fiesta mundialista. Esta iniciativa busca consolidar el sentido de pertenencia y unión nacional, permitiendo que las familias colombianas compartan la pasión por la Selección en un entorno seguro, festivo y cargado de orgullo patrio.

Medellín tendrá la ‘Casa de la Sele’ y Minuto30 es medio oficial: le contamos el parche para ver a Colombia

La pasión por el fútbol ya tiene casa. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) oficializó el lanzamiento de “La Casa de la Sele”, una red nacional de fanzones diseñada para que los aficionados vivan la cita deportiva más importante del planeta con la misma intensidad que si estuvieran en el estadio.

El evento, presidido por Ramón Jesurun, presidente de la FCF, no solo presentó estos espacios de encuentro, sino que también dio a conocer “La Barra Incondicional”, un movimiento musical que busca convertir las canciones más icónicas de Carlos Vives —como “La Tierra del Olvido”, “Fruta Fresca” y “Pa’ Mayte”— en los nuevos himnos de aliento para la Selección Colombia.

Experiencias en todo el territorio nacional

La iniciativa espera reunir a más de 250.000 personas en ciudades clave como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Estos espacios contarán con:

Pantallas gigantes: Transmisión de alta definición de todos los partidos.

Zona cultural y gastronómica: Experiencias que celebran la identidad colombiana.

Activaciones especiales: Dinámicas para interactuar con patrocinadores y disfrutar en familia.

Adicionalmente, la experiencia cruzará fronteras: el Doral Amphitheater en Miami ha sido elegido para un evento especial durante el partido Colombia vs. Portugal (boletas disponibles a través de Ticketmaster).

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¡Minuto30 te lleva a vivir la fiebre mundialista!

En un compromiso por acercar a la hinchada a su equipo, nos enorgullece anunciar que Minuto30 es medio aliado oficial de “La Casa de la Sele”.

Para que ningún hincha se quede por fuera de esta fiesta, estaremos sorteando 500 boletas para que puedas asistir a los fanzones y vivir cada jugada, cada gol y cada emoción de la Selección Colombia en un entorno inigualable. Mantente muy atento a nuestras plataformas digitales y a nuestras próximas publicaciones, donde daremos a conocer la dinámica para que seas uno de los afortunados en ganar tu entrada.

«Cuando juega Colombia, todos somos uno. Ese es el espíritu de esta canción y de este movimiento que hoy presentamos al país con todo el Orgullo Colombiano», expresó Carlos Vives durante la presentación virtual del himno.

Con esta apuesta, la Federación Colombiana de Fútbol busca consolidar la plataforma de entretenimiento más grande del país, reafirmando que, sin importar dónde estemos, todos latimos bajo un mismo sentimiento: el Orgullo Colombiano. ¡Prepárate, que la fiesta mundialista apenas comienza!

Si quieres participar por un pase doble para ver el partido contra Uzbekistán, escríbenos a nuestro WhatsApp: 3128921841.