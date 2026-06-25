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Resumen: El TransMiCable San Cristóbal inició las pruebas de sus 144 cabinas. La obra supera el 90 % de avance y entrará en funcionamiento en diciembre de 2026.

El TransMiCable de San Cristóbal ya se mueve: comenzaron las pruebas de las cabinas

Las primeras cabinas del TransMiCable San Cristóbal comenzaron a recorrer el sistema, marcando un nuevo avance en la construcción de la segunda línea de cable aéreo de transporte público de Bogotá.

El inicio de las pruebas operacionales representa una de las etapas finales del proyecto, cuya entrada en funcionamiento está prevista para diciembre de este año.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañó el inicio de esta fase junto con autoridades del sector movilidad y del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Durante las próximas tres semanas, un total de 144 cabinas recorrerán el trayecto entre la estación Senderos de Altamira y el Portal 20 de Julio para verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema bajo condiciones reales de operación.

El mandatario destacó que el TransMiCable San Cristóbal ya supera el 90% de ejecución y aseguró que las obras estarán terminadas en agosto, mientras que la puesta en servicio se mantiene programada para diciembre.

Además, indicó que el proyecto beneficiará a cerca de 400.000 habitantes de la localidad y movilizará alrededor de 35.000 pasajeros diariamente.

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Según TransMilenio, los recorridos que actualmente toman cerca de 45 minutos pasarán a realizarse en aproximadamente 10 minutos.

El sistema contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán destinadas a la operación diaria y cuatro permanecerán como reserva para garantizar la continuidad del servicio.

Cada cabina tendrá capacidad para diez pasajeros sentados, será accesible para personas en silla de ruedas y permitirá el ingreso de bicicletas plegables.

Además, las estaciones incorporarán paneles solares para aportar parte de la energía requerida para la operación del sistema.

Antes de su inauguración, el TransMiCable San Cristóbal deberá superar un proceso de certificación internacional que verificará el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad exigidos para su entrada en operación.

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